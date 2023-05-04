В Берлине расследуют утечку информации о визите Зеленского

Полиция проводит проверку в связи с репортажем в СМИ об ожидаемом визите президента Украины в Германию. В материале приводятся конфиденциальные детали полицейской операции в связи с этим визитом.

Полиция Берлина начала расследование по подозрению в разглашении тайны в связи с публикацией в СМИ об ожидаемом визите в Германию президента Украины Владимира Зеленского. "Основанием для расследования стал вчерашний репортаж о возможном визите президента одного из государств", - заявили в берлинской полиции в четверг, 4 мая.

Накануне в одной из берлинской ежедневных газет появилась статья, в которой проводятся слова некоего сотрудника берлинской полиции. "В этом материале содержатся конфиденциальные детали об операции, которая находится в стадии планирования. Я считаю неприемлемым то, что, если верить статье, один единственный полицейский способен столь позорным образом навредить репутации берлинской полиции как в национальном, так и в международном масштабе", - заявила глава полиции Берлина Барбара Словик (Barbara Slowik).

По словам Словик, "официально полиция никогда не предоставляла информации, которая может поставить под угрозу государственный визит". Она указала, что пресс-служба полиции Берлина "в ответ на запросы по поводу предыдущих репортажей лишь подтвердила сам факт предстоящей операции".

Визит Зеленского в Берлин

Владимир Зеленский, возможно, в середине мая впервые после начала российского вторжения в Украину посетит Берлин. Накануне берлинская полиция неожиданно подтвердила, что она принимает все меры предосторожности для такого визита 13 - 14 мая.

На 14 мая в Ахене запланировано вручение Зеленскому Премии имени Карла Великого. В этой церемонии в числе прочих должен принять участие и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Будет ли Зеленский лично присутствовать на вручении премии, пока официально не подтверждено.

Берлинская полиция подтвердила планы поездки Зеленского в ответ на запрос по поводу сведений, содержавшихся в статье берлинской газеты B.Z. Агентство dpa отмечает, что это необычное явление, поскольку информация о визитах Зеленского по соображениям безопасности обычно всегда хранится в тайне до последней минуты. Ни ведомство федерального канцлера, ни посольство Украины в ФРГ 3 мая не подтвердили сведений о предстоящем визите Зеленского.

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