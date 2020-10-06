 Подросток на западе Германии планировал нападение на мечеть или синагогу | Новости из Германии о Германии | DW | 06.10.2020

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Германия

Подросток на западе Германии планировал нападение на мечеть или синагогу

Школьник в Северном Рейне - Вестфалии через WhatsApp призывал напасть на мечеть или синагогу, сообщила прокуратура Дюссельдорфа. Подросток испытал самодельную взрывчатку, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Автомобиль полиции в земле Северный Рейн - Вестфалия

Подросток в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии планировал атаки на синагоги и мечети с применением взрывчатого вещества. Юноша успел провести испытания самодельной взрывчатки, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger во вторник, 6 октября.

По сведениям издания, власти узнали о деятельности 14-летнего школьника от других учеников. Ему предъявлены обвинения в попытке подстрекательства к убийству и акта насилия, представляющего опасность для государства.

Школьник распространял через мессенджер WhatsApp призывы устроить нападение на мечеть или синагогу с ножом или огнестрельным оружием, сообщил старший прокурор прокуратуры Дюссельдорфа Маркус Касперс (Markus Caspers) информагентству dpa. При этом юноша еще не выбрал ни конкретную цель, ни время атаки, отмечает Kölner Stadt-Anzeiger.

Нападение на студента у синагоги в Гамбурге

В Гамбурге на севере Германии 4 октября было совершено нападение на 26-летнего студента, исповедующего иудаизм. Он получил ранения в голову при атаке по пути в синагогу, где намеревался отметить еврейский праздник суккот. Дежурившие у синагоги охранники задержали мужчину в камуфляжной форме, вооруженного складной лопаткой.

Задержанным оказался 29-летний житель Берлина, гражданин Германии, немец - выходец из Казахстана Григорий К. (Grigoriy K.). В одном из карманов его брюк был найден обрывок бумаги с нарисованной на нем свастикой. Полиция и Генеральная прокуратура в Гамбурге расценивают нападение на студента у гамбургской синагоги как покушение на убийство, совершенное предположительно на почве антисемитизма. Центральный совет евреев в Германии попросил усилить охрану синагог.

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    В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

  • Синагога в Байройте

    Синагоги в Германии

    Синагога в Байройте

    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

  • Синагога в Кельне

    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


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