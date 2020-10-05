Центральный совет евреев в Германии просит усилить охрану синагог

Центральный совет евреев в Германии настаивает на "повышении (уровня. - Ред.) охраны" еврейских объектов в стране после нападения возле синагоги в Гамбурге. Об этом заявил глава совета Йозеф Шустер (Josef Schuster) в интервью изданиям медиагруппы Funke, публикуемом во вторник, 6 октября.

"Всякий раз, когда имеют место мероприятия или богослужения, нам необходима эффективная надлежащая защита, которая должна быть выстроена таким образом, чтобы сотрудники полиции были всегда готовы к действиям", - отметил Шустер. При этом он напомнил о теракте 9 октября 2019 года: "Если бы в Галле перед синагогой стоял полицейский патруль - не знаю, решился бы нападавший (на атаку. - Ред.)".

Между тем, как передала газета Hamburger Abendblatt, возле места нападения на 26-летнего студента в Гамбурге прошел пикет, собравший сотни участников. Между тем подозреваемого по делу Григория К. (Grigoriy K.) рекомендовали передать под наблюдение психиатров. Расследование ведет отдел Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), отвечающий за раскрытие политически мотивированных преступлений. Земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Гамбурга и Генеральная прокуратура Германии расценивают нападение как покушение на убийство с антисемитской подоплекой, отмечают следователи.

Нападение на студента у синагоги в Гамбурге

В воскресенье, 4 октября, в Гамбурге на севере Германии 26-летний студент, исповедующий иудаизм, подвергся атаке, когда направлялся в синагогу, чтобы отметить еврейский праздник суккот. Он получил ранения в голову в результате нападения мужчины в камуфляжной форме. По данным следствия, мужчина, которого задержали дежурившие у синагоги охранники, был вооружен складной лопаткой.

Задержанным оказался 29-летний житель Берлина, гражданин Германии, немец - выходец из Казахстана Григорий К. (Grigoriy K.). В одном из карманов его брюк был найден обрывок бумаги с нарисованной на нем свастикой. По сообщениям полицейских, мужчина производил впечатление человека, "находившегося в крайне невменяемом состоянии". Представительница правоохранительных органов уточнила, что этот факт затруднил его допрос.

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