Подозреваемый в рассылке писем с бомбами в Испании арестован

Органы правосудия Испании обвиняют 74-летнего мужчину в рассылке писем со взрывчатыми механизмами в террористических целях. Следствие уверено, что он имеет связи с РФ, а цель акции - нападение на сторонников Украины.

Подозреваемый в рассылке писем с бомбами в Испании заключен под стражу без права выхода под залог. Следственный судья Национального суда (Audiencia Nacional) в Мадриде в пятницу, 27 января, предъявил 74-летнему мужчине обвинения в терроризме по четырем пунктам и еще по двум пунктам (за отправку бомб премьер-министру Педро Санчесу и министру обороны Маргарите Роблес) - в терроризме при отягчающих обстоятельствах, говорится в сообщении суда .

Предполагаемый преступник был задержан двумя днями ранее в городе Миранда-де-Эбро, примерно в 300 километрах к северу от Мадрида. Во время обыска в его доме были обнаружены беспилотный летательный аппарат и электронные устройства, которые могли быть использованы для "сброса взрывчатки"

Среди адресатов шести писем со взрывчаткой, разосланных в конце ноября и начале декабря, были, помимо премьера Санчеса и главы Минобороны, посольства Украины и США в Мадриде, спутниковый центр авиабазы в Торрехон-де-Ардос и производитель поставляемого Украине вооружения Instalaza.

Доказательств того, что подозреваемый принадлежал к террористической банде или организованной группировке, получено не было, подчеркнул в отчете следственный судья. Однако, по его словам, все указывает на то, что акция проведена человеком, имеющим связи с Россией, с целью нападения на сторонников Украины.

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