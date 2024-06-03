Товарищеский матч Украины и Германии закончился ничьей

Подопечные Сергея Реброва, которому 3 июня исполнилось 50 лет, хоть и не смогли порадовать наставника победой в честь юбилея, но сохранили ворота "сухими".

Товарищеский матч сборных Германии и Украины закончился ничьей. Для обеих команд встреча на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге в понедельник, 3 июня, стала началом финальной фазы подготовки к Евро-2024.

В первом тайме доминировала бундестим, но открыть счет немцы так и не смогли. На 37-й минуте точно пробил Роман Яремчук, но Мануэль Нойер (Manuel Neuer) спас ворота хозяев "Евро-2024". Второй тайм снова начался с давления сборной Германии. Украинский голкипер отличился несколькими сейвами. Бундестим все время "сидела" на воротах сине-желтых, но так и не смогла забить гол.

Подопечные украинского тренера Сергея Реброва, которому сегодня исполнилось 50 лет, хоть и не смогли порадовать наставника победой в честь юбилея, но сохранили ворота "сухими", испытав на практике свои тактические замыслы.

Это десятое по счету противостояние немецкой и украинской сборных. До этого немцы выигрывали 5 раз, 4 матча закончились ничьей.

Следующий товарищеский матч украинцев состоится в Варшаве со сборной Польши 7 июня, а затем - со сборной Молдовы 11 июня в Кишиневе.

На предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, хозяева турнира сыграют в группе A со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии, а команда Украины встретится с Бельгией, Словакией и Румынией. По оценкам букмекеров, украинцы имеют хорошие шансы выйти из группы E.