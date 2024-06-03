  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
СпортГермания

Товарищеский матч Украины и Германии закончился ничьей

Ася Миллер
3 июня 2024 г.

Подопечные Сергея Реброва, которому 3 июня исполнилось 50 лет, хоть и не смогли порадовать наставника победой в честь юбилея, но сохранили ворота "сухими".

https://p.dw.com/p/4gbUF
Товарищеский матч сборных Германии и Украины в Нюрнберг, 3 июня 2024 года
Товарищеский матч сборных Германии и Украины в Нюрнберге, 3 июня 2024 г.Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Товарищеский матч сборных Германии и Украины закончился ничьей. Для обеих команд встреча на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге в понедельник, 3 июня, стала началом финальной фазы подготовки к Евро-2024.

В первом тайме доминировала бундестим, но открыть счет немцы так и не смогли. На 37-й минуте точно пробил Роман Яремчук, но Мануэль Нойер (Manuel Neuer) спас ворота хозяев "Евро-2024". Второй тайм снова начался с давления сборной Германии. Украинский голкипер отличился несколькими сейвами. Бундестим все время "сидела" на воротах сине-желтых, но так и не смогла забить гол.

Подопечные украинского тренера Сергея Реброва, которому сегодня исполнилось 50 лет, хоть и не смогли порадовать наставника победой в честь юбилея, но сохранили ворота "сухими", испытав на практике свои тактические замыслы.

Это десятое по счету противостояние немецкой и украинской сборных. До этого немцы выигрывали 5 раз, 4 матча закончились ничьей.

Следующий товарищеский матч украинцев состоится в Варшаве со сборной Польши 7 июня, а затем - со сборной Молдовы 11 июня в Кишиневе.

На предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, хозяева турнира сыграют в группе A со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии, а команда Украины встретится с Бельгией, Словакией и Румынией. По оценкам букмекеров, украинцы имеют хорошие шансы выйти из группы E.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сборная Украины вышла в финальную стадию чемпионата Европы по футболу в Германии

В Германии позаботятся о защите команды и болельщиков Украины на Евро-2024

В Германии позаботятся о защите команды и болельщиков Украины на Евро-2024

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заверила, что в Германии хорошо подготовились к защите команды Украины на ЧЕ по футболу. Министр назвала участие Украины в чемпионате важным сигналом о том, что она является частью Европы.
Политика27 марта 2024 г.
Медвежонок Альберт - официальный талисман Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу и экономика ФРГ: будет ли бум?

Чемпионат Европы по футболу и экономика ФРГ: будет ли бум?

Внутренний и въездной туризм в Германии идут на рекорд, причем не только из-за Евро-2024. Немецкий гостиничный бизнес и общепит ждут от первенства долгосрочного эффекта.
Экономика и бизнес17 мая 2024 г.
Украшенный балкон в Штутгарте во время ЧМ по футболу 2010

Футбол и немцы. Социолог о новой "летней сказке" на Евро-2024

Футбол и немцы. Социолог о новой "летней сказке" на Евро-2024

Через 18 лет после чемпионата мира по футболу 2006 года Германия принимает первенство Европы. Социолог и футбольный болельщик Томас Дрюйен объяснил DW, будет ли и на этот раз у немцев "летняя сказка".
Общество17 мая 2024 г.