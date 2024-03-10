Под Петербургом сбит дрон и вспыхнул сильный пожар

Из-за долетевшего до Ленинградской области дрона в аэропорту Пулково был введен план "Ковер". Сильный пожар в промзоне неподалеку от аэропорта охватил площадь 1000 квадратных метров.

Власти Ленинградской и Новгородской областей сообщили в воскресенье, 10 марта, о сбитых дронах. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, из-за беспилотника, сбитого в районе поселка Форносово Тосненского района был введен "режим закрытия воздушного пространства". Информацию об уничтожении беспилотного аппарата над территорией Ленинградской области подтвердило и Минобороны РФ.

Из-за введенного плана "Ковер" аэропорт Пулково в течение примерно полутора часов не принимал и не выпускал рейсы. По сообщению Росавиации, три самолета были перенаправлены на резервные аэродромы.

Telegram-канал Baza указывает, что причиной введения плана "Ковер" стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга. Канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что объектом атаки было, предположительно, крупное нефтяное предприятие, причем на Петербург летели три дрона: два из них были сбиты над Новгородской областью, а один долетел до Ленинградской.

Дым от пожара видели во всем Петербурге

Между тем местные СМИ связывают ограничение работы аэропорта с сильным пожаром, вспыхнувшим в районе Волхонского шоссе, на территории областной производственной зоны Горелово. По данным МЧС, при пожаре на площади 1000 квадратных метров пострадали два человека. Его причина не уточняется.

По информации "Фонтанки" , черный столб дыма от возгорания в ангаре мебельного производства видели жители практически всех районов Санкт-Петербурга.

В последний раз работу аэропорта Пулково ограничивали 2 марта - тогда также сообщалось, что средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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