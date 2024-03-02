Минобороны РФ: Над Ленинградской областью сбит беспилотник

Россия обвинила Украину в попытке атаковать объекты в Ленобласти. Губернатор Дрозденко заявил о поражении воздушных целей над Финским заливом. Работа аэропорта Пулково временно была ограничена.

Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ленинградской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом министерство обороны России сообщило вечером субботы, 2 марта. Ведомство не уточнило, куда упал дрон и какие последствия это вызвало на земле.

В то же время губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО сработали в Ломоносовском районе области, а воздушные цели были поражены над акваторией Финского залива и его побережьем. В международном аэропорту Пулково некоторое время действовали ограничения на полеты.

Минобороны РФ возложило на Украину вину за попытку атаки. Украинские официальные лица на момент публикации не комментировали эти утверждения.

Взрыв на северо-востоке Санкт-Петербурга

Утром 2 марта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По данным Росгвардии, причиной предположительно стало попадание беспилотника в многоквартирный жилой дом.

В результате никто не ранен, повреждено остекление балконов двух домов, жители пострадавших квартир размещены в пункте временного пребывания, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. При этом городской комитет по здравоохранению сообщил, что в результате к медикам обратились 6 человек, а 92-летняя женщина была госпитализирована с симптомами стрессовой реакции.

В километре от пострадавшего здания расположена нефтебаза "Ручьи". Подобные объекты в нескольких российских регионах не раз становились объектами атак дронов с начала войны России против Украины.

Смотрите также: