В Курской области беспилотник нанес удар по нефтебазе

По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, при атаке БПЛА на нефтебазу в Курском районе никто не пострадал.

В результате удара беспилотника в Курском районе Курской области произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщает в Telegram в ночь на четверг, 15 февраля, губернатор региона Роман Старовойт .

"По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - написал он.

Между тем Telegram-канал Baza указал, что, по его сведениям, на нефтебазе горит резервуар объемом 100 тонн. В свою очередь Telegram-канал "Осторожно, новости" написал со ссылкой на местных жителей, что мощный пожар произошел в районе деревни Полевая Курского района.

После начала российского военного вторжения в Украину неоднократно происходили атаки беспилотников на различные объекты в граничащих с этой страной регионах РФ, в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Российская сторона возлагает ответственность за эти атаки на ВСУ, Украина, как правило, их не комментирует.

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