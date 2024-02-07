Под Киевом начали строить завод по производству Bayraktar

Под Киевом начали строить завод по производству Bayraktar7 февраля 2024 г.
Турецкая авиастроительная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, где будут изготавливаться беспилотники Bayraktar TB2 или TB3. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора компании Халука Байрактара.
"Наш завод строится… нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутреннему оборудованию и организационной структуре", - заявил Байрактар в интервью Reuters на оборонной выставке World Defence Show в саудовском Эр-Рияде. По словам главы Baykar, на завод планируется трудоустроить до 500 человек, он сможет производить до 120 БПЛА в год.
Гендиректору Baykar также задали вопрос о безопасности строительства завода на фоне продолжающейся войны России против Украины. На это Байрактар ответил, что планы "полностью продвигаются вперед" и "ничто" не может их остановить.
Турецкий Baykar - рекордсмен по росту выручки
В 2022 году Baykar впервые вошла в топ-100 европейских производителей оружия после того, как ее доходы от продажи оружия выросли на 94 процента. В компании заявили, что заключили экспортные соглашения на свой беспилотник TB2 с 30 странами. По даннымСтокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к ним относятся Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан.
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