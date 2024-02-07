Под Киевом начали строить завод по производству Bayraktar

По словам гендиректора Baykar, на строительство завода потребуется около 12 месяцев, после чего он сможет выпускать до 120 БПЛА в год.

Турецкая авиастроительная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, где будут изготавливаться беспилотники Bayraktar TB2 или TB3. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора компании Халука Байрактара.

"Наш завод строится… нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутреннему оборудованию и организационной структуре", - заявил Байрактар в интервью Reuters на оборонной выставке World Defence Show в саудовском Эр-Рияде. По словам главы Baykar, на завод планируется трудоустроить до 500 человек, он сможет производить до 120 БПЛА в год.

Гендиректору Baykar также задали вопрос о безопасности строительства завода на фоне продолжающейся войны России против Украины. На это Байрактар ответил, что планы "полностью продвигаются вперед" и "ничто" не может их остановить.

Турецкий Baykar - рекордсмен по росту выручки

В 2022 году Baykar впервые вошла в топ-100 европейских производителей оружия после того, как ее доходы от продажи оружия выросли на 94 процента. В компании заявили, что заключили экспортные соглашения на свой беспилотник TB2 с 30 странами. По даннымСтокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к ним относятся Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан.

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