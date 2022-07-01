 Около 30 глав оружейных фирм РФ избежали санкций Запада | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Около 30 глав оружейных фирм РФ избежали санкций Запада

Санкции Запада не коснулись почти 30 руководителей оружейных фирм и 14 оборонных компаний из России, сообщило агентство Reuters.

Образцы российской военной техники

Образцы российской военной техники (фото из архива)

Почти три десятка руководителей российских оружейных фирм и как минимум 14 оборонных компаний из России по-прежнему находятся вне действия санкций Соединенных Штатов, Европейского Союза или Великобритании. Об этом свидетельствует исследование, выдержки из которого опубликовало в пятницу, 1 июля, агентство Reuters.

Кроме того, ограничительные меры, введенные в отношении российских производителей вооружений и "оружейных баронов",  применяются в рамках НАТО избирательно: часть участников Североатлантического альянса придерживается их, а часть - нет.

По данным Reuters, в черных списках имеются лакуны: так, ни в одном из них не фигурирует Алан Лушников, который владеет 75 процентами группы компаний "Калашников". На ее долю приходится 95% российского производства пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого ручного огнестрельного оружия, а также 98% армейских ручных пулеметов. Кроме того концерн "Калашников" производит ракеты, которые можно пускать как с самолета, так и с земли. Сама корпорация была подвергнута санкциям в 2014 году, после аннексии Крыма. ЕС и Великобритания ввели ограничительные меры в отношении концерна в этом году.

Аналогичная ситуация - с Яном Новиковым, генеральным директором "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", группы предприятий, которые разрабатывают и производят вооружения для противовоздушной обороны. В то время как концерн находится под санкциями США, ЕС и Великобритании, сам Новиков в санкционных списках отсутствует.

Избежал санкций и генеральный директор "Конструкторского бюро машиностроения" Сергей Питиков. Его предприятие, в частности, производит ракеты "Точка-У", которыми 8 апреля был обстрелян железнодорожный вокзал в Краматорске. В результате этого обстрела не менее 30 человек погибли и свыше 100 были ранены.

Зеленский: Санкций Запада недостаточно

Исследование Reuters проведено после того, как президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что очередной пакет ограничительных мер Запада в отношении России "выглядит эффектно, но его недостаточно".

С марта 2022 года в мире были заблокированы и заморожены активы россиян, подпавших под санкции, на сумму в 30 млрд долларов. Об этом говорилось в совместном заявлении международной группы по поиску и аресту средств российских элит, опубликованном 29 июня.

Выявление активов российских элит

Основанная в марте этого года группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) состоит из представителей министерств финансов, юстиции либо внутренних дел стран Евросоюза, а также Великобритании, США, Японии, Австралии и Канады. Задача организации - "совместно использовать все доступные юридические инструменты для обнаружения, ограничения, заморозки, конфискации активов физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с вторжением России в Украину", уточняли в REPO.

По итогам первых 100 дней работы группа отчиталась о заморозке финансовых и экономических активов на 30 млрд долларов, а также активов Центробанка России на 300 млрд долларов. Кроме того, были обнаружены и заблокированы яхты и недвижимость, принадлежавшие российским миллиардерам.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 58:07

Германия готова поставлять тяжелые вооружения Украине. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Министр обороны Шойгу формирует культурную повестку России?  

Вице-премьер Латвии: Путин хочет запугать нас, но не нажмет красную кнопку из-за плохого настроения  

Реклама

Самые читаемые

Казахстан заявил о "новом этапе отношений" с США  

Швеция и Финляндия холодно отреагировали на требования Эрдогана  

Правительство РФ мобилизует бизнес на выполнение гособоронзаказа  