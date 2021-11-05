Почему Германия не торопится отменять ковид-ограничения (07.02.2022)

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Во многих странах ЕC снимают ограничения, но только не в Германии. При этом желающих вернуться к прежней жизни все больше.
Как сторонники, так и противники ограничительных мер провели акции в ряде земель на фоне дискуссии о плане выхода Германии из пандемии. Почти три четверти жителей ФРГ полностью привиты от COVID-19.
Спустя год с начала вакцинации от коронавируса в ЕС соцсети по-прежнему полны слухов о тяжелых последствиях прививок. Но цифры говорят совсем о другом. DW - с анализом имеющихся данных.
За сутки в ФРГ выявлено более 236 000 заражений. Но число больных ковидом в реанимациях вдвое ниже, чем в начале зимы. Эксперты готовят рекомендацию по очередной прививке.
В ФРГ стремительно растет число заражений SARS-CoV-2. Однако на фоне широкого распространения омикрон-варианта эксперты хотят ориентироваться на другой показатель.
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