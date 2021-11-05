 Почему Германия не торопится отменять ковид-ограничения (07.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 07.02.2022

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Почему Германия не торопится отменять ковид-ограничения (07.02.2022)

Во многих странах ЕC снимают ограничения, но только не в Германии. При этом желающих вернуться к прежней жизни все больше.

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