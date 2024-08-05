Небо в августе. Когда смотреть на падающие звезды

И снова - звездопады! С ними связано множество легенд. О них написаны сотни научных трудов. Но нет ничего лучше, чем увидеть звездопад собственными глазами - в ближайшие ночи Персеиды снова с нами.

Человека всегда завораживал ночной небосклон и особенно падающие звезды. Считается, что это к счастью. Как рассказал информационному агентству epd Михаэль Раппенглюк (Michael Rappenglück), руководитель обсерватории в Образовательном центре для взрослых немецкого города Гильчинг, звездопад играет важную роль почти во всех культурах. В большинстве случаев это природное явление считали проявлением чего-то божественного. Например, когда-то думали, что звезда падает, когда разверзаются небеса. "И уж если дверь к богам открыта, то можно воспользоваться случаем и попросить желаемого", - поясняет одну из самых древних примет астроном.

В 2024 году самый обильный звездопад ожидается между 11 и 13 августа. В это время в ночном небе можно будет увидеть до ста летящих звезд в час. Идеально - если не будет облаков и луны. Астроном советует любоваться звездопадом с полуночи и до самого восхода солнца. Лучше всего это делать лежа, чтобы охватить взором все небо, а также надо смотреть вверх с перерывами, чтобы сохранить внимание. "Не забудьте одеться потеплее и прихватить с собой подстилку - земля в августе может быть довольно прохладной", - напоминает специалист по звездам.

Сегодня каждый школьник знает, что падающая звезда - не что иное, как попавшее в атмосферу Земли метеорное тело. Но все равно до сих пор, гладя на звездное небо в ожидании чуда, люди рассказывают друг другу прекрасные старинные легенды. Некоторые говорят, что падающая звезда - это душа, посланная на землю, чтобы вселиться в новорожденного. По другим поверьям, наоборот, что это душа покойника и предзнаменование того, что на земле через мгновенье станет на одного человека меньше. Астроном Раппенглюк поведал распространенный когда-то в Германии миф, будто это ангелы перебирают небесные свечи и бросают на землю еще горящие огарки. А английское обозначение этого явления природы - "shooting star" - можно интерпретировать также как "стреляющие звезды". Возможно, люди когда-то думали, что падающие звезды это осколки разрушающегося неба, а может быть, что это снаряды, которыми боги или злые духи целятся в непокорных.

Звездопад по-научному

Современное человечество подходит к звездопадам более прагматично. Пожалуй, все, что есть в небе, давно обнаружено, классифицировано и описано. Научно говоря, то, что мы увидим в ближайшие ночи, - это Персеиды, яркий метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Метеоры проносятся до 60 километров в секунду, для сравнения - при такой скорости путешествие с Земли на Луну заняло бы всего полтора часа. Большинство из них полностью сгорают в атмосфере, но тем не менее, специалисты полагают, что ежегодно на землю падает около 2 тысяч тонн метеоритов. На территории Германии за всю историю научных исследований было найдено немногим более полусотни метеоритов.

Персеиды возникают, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленный кометой 109Р/Свифта - Туттля, открытой в 1862 году. Она огромна - диаметр ее ядра примерно 26 километров, это почти в три раза больше, чем размеры астероида, который погубил динозавров. Но ученые считают, что в ближайшую тысячу лет ее столкновение с землей исключено. Поэтому, если не произойдет еще каких-нибудь других катаклизмов и аварий, человек сможет загадать еще много желаний во время августовских звездопадов.