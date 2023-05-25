За 3,7-килограммовый метеорит предлагают 200 тысяч евро

Семья из немецкого Эльмсхорна не хочет расставаться с метеоритом, упавшим в их саду, даже за 200 тысяч евро.

В Германии становятся известны новые подобности, связанные с чрезвычайно редким астрономическим явлением, случившимся 25 апреля этого года. В этот день на территорию небольшого города Эльмсхорн в северогерманской земле Шлезвиг-Гольштейн упало примерно полтора десятка метеоритов. Самый большой из них - весом в 3,7 килограмма - был найден в саду около частного жилого дома семьи Махмута Шахина (Mahmut Sahin). Общий вес всех составил около шести килограммов.

Эксперты уже обследовали эти находки и установили примерный возраст метеороида, части которого долетели до поверхности Земли: 4,5 миллиарда лет. Как сообщает региональная медиакомпания NDR, до вхождения в атмосферу вес этого космического объекта из пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера составлял около 100 килограммов. В результате падения метеоритов, то есть несгоревших фрагментов метеороида, никто из жителей Эльмсхорна не пострадал, но один из фрагментов, скорость которых во время падения составляла около 150 километров в час, повредил крышу дома Вильфрида Лабуша (Wilfried Labusch).

Вильфрид Лабуш около своего дома Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Согласно немецкому законодательству, метеориты переходят в собственность нашедшего. Семья Шахин сразу же после распространения информации об этом событии стала получать предложения от коллекционеров со всего мира. На этой неделе самое выгодное предложение уже составило 200 тысяч евро, однако продавать свой 3,7-килограммовый метеорит Махмут Шахин пока не собирается - во всяком случае, до окончания своего рода выставочного тура в разных музеях: чтобы дать людям возможность увидеть этот редкий объект.

Небольшой метеорит, пробивший крышу дома Вильфрида Лабуша в Эльмсхорне Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture-alliance

Как часто находят метеориты?

По данным ученых, до сих пор на территории земли Шлезвиг-Гольштейн за всю историю наблюдений было зафиксировано лишь три случая падения метеоритов - в 1962, 2019 годах и сейчас. В целом по Германии с начала этого века - восемь раз, в частности, в 2002 году в Баварии около замка Нойшванштайн.

Одна из старейших в Германии коллекций метеоритов, которая насчитывает примерно 130 экспонатов из разных стран, находится в восточногерманском городе Галле в земле Саксония-Анхальт. В среднем по всему миру на Землю падает всего лишь около семи таких космических тел в год.

3,7-килограммовый метеорит в саду

Медиакомпания NDR также рассказала подробности о находке в саду семьи Шахин, сопроводив публикацию фотографиями метеорита и воронки в земле , образовавшейся в результате удара.

В момент падения хозяйка дома вместе с дочерью находились в столовой комнате. Услышав необычный звук, мать и дочь вышли наружу и увидели место падения. При этом они сначала даже не подумали, что речь идет о метеорите, поэтому вызвали пожарных. Однако уже вскоре дочка предположила, что воронка могла образоваться от метеорита и вспомнила, что одним из признаков метеоритов является магнетизм. Снятый с холодильника магнит подтвердил гипотезу.

По словам Махмута Шахина, члены семьи уже, так сказать, привязались к своему метеориту, полюбили его и не очень хотят с ним расставаться. Немецкие специалисты в рамках своих исследований уже провели трехмерное сканирование находки. На случай, если владельцы все же пойдут на продажу или передачу метеорита в научную коллекцию, они готовы изготовить и подарить семье на память одну или даже несколько точных копий, которые можно будет поставить дома.

Сам дом изначально планировали построить в другой части участка, но сместили примерно на пять метров. Если бы все было сделано по первоначальному проекту, метеорит сейчас попал бы в место, где находится детская комната сына.

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