В Германии прошел обильный звездный дождь

До 100 падающих звезд в час можно было увидеть в ночь с 12 на 13 августа. Пик пришелся на прошедшие выходные, но это феноменальное явление в ночном летнем небе продолжается. Почему именно в августе?

В ночь с субботы на воскресенье на Темпельхофском поле в Берлине - уникальной парковой зоне на территории бывшего аэропорта - можно было наблюдать за самым мощным в этом году звездопадом. Для удобства посетителей организаторы "Долгой ночи астрономии" установили здесь шезлонги, ни один из которых не остался пустым. Считается, что именно в эти выходные метеорные потоки Персеид были наиболее активны - каждую минуту была видна как минимум одна падающая звезда, сообщает информационное агентство dpa.

Чтобы в полной мере насладиться этой завораживающей природной игрой, рекомендуется отправиться за город, в большое поле, подальше от источников света. Для тех, у кого такой возможности нет, во многих немецких городах были организованы специальные смотровые площадки, а в некоторых местах, как, например, на лужайке перед университетом Бонна, даже устанавливались небольшие перевозные планетарии или телескопы и проводились тематические лекции. В принципе наблюдать за падающими звездами можно весь август, но специалисты уверяют, что ночи с 12 по 24 августа - совершенно особенные.

Звездопад: разоблачение волшебства

За звездопадом лучше наблюдать за городом. Эта фотография сделана на окраине города Ноймюнстера Фото: Marco A. Ludwig/dpa/picture alliance

Звездопад завораживает и кажется чем-то волшебным. Но после десятилетий исследований в этой области, загадочного в этом явлении осталось не так уж и много.

Что же такое падающая звезда? Если говорить научным языком, то это не что иное, как метеор - небесное тело, которое проникает в атмосферу Земли и при этом сгорает, что мы и видим невооруженным глазом. "Звезды", не полностью сгоревшие и упавшие на землю, называются метеоритами.

Метеоры, в том числе и так называемые Персеиды, возникают, в числе прочего, из частиц космической пыли, происходящих от комет или астероидов. И вот тут-то еще осталось немного волшебства: происхождение некоторых метеорных потоков до сих пор не ясно. Впрочем, с Персеидами все довольно хорошо понятно: частицы пыли, от которых они образуются, исходят от кометы 109P/Свифта-Туттля. Ее ядро имеет диаметр около 26 километров - это почти в два раза больше объекта, который, как считается, стал причиной вымирания динозавров. По яркости родоначальница метеорного потока Персеиды сравнима с Полярной звездой и обладает довольно длинным периодом обращения вокруг солнца - примерно 133 года. Вращаясь на своей орбите, она постоянно оставляет за собой частицы, которые превращаются затем в космическую пыль.

Падающие звезды над скальным образованием "Чертова стена" в национальном парке Гарца Фото: Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/picture alliance

Почему Персеиды видны только в августе?

Раз в год, в середине августа, орбита земли и пыльное облако от кометы Свифта-Туттля пересекаются. В результате чего множество космических частиц попадают в атмосферу земли, при этом они развивают скорость до 59 километров в секунду. По оценкам американского космического агентства NASA, во время "звездопада Персеид" можно увидеть до 100 сгорающих точек в час.

Интересно отметить, что они воспринимаются с земли в двух разных цветах. Один - слегка зеленоватый: это свечение возникает при нагревании частиц воздуха за счет трения с частицами пыли. Другой, красноватый цвет, образуется во время сгорания частиц. В зависимости от размера, некоторые метеоры выглядят особенно ярко и долго видны в небе. Специалисты называют их "огненным шаром".

Звездные дожди идут не только летом

Зеленоватые Персеиды среди лампочек ветряков. Фото сделано в национальном парке Айфель Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Если проследить за остающимися в небе световыми следами от падающих звезд, то окажется, что все они пересекаются в одной точке. Эта очевидная точка происхождения метеорного потока называется радиантом. Радиант Персеид находится в созвездии Персея, отсюда и их название. Однако это созвездие и метеоритный дождь не имеют реальной связи, так как это не настоящий исток происхождения звездного дождя.

Персеиды, пожалуй, самый известный из ежегодных метеорных потоков. Возможно, он приобрел особую популярность и из-за того, что в середине августа, в этот теплый летний месяц в Северном полушарии, за звездами наблюдать особенно легко и приятно. В то же время существует и другие, не менее интересные звездопады.

С 14 по 21 ноября ежегодно происходит метеоритный дождь Леониды. Радиант этого потока находится в созвездии Льва, но он не такой обильный, как Персеиды - всего 15 падающих звезд в час. Или метеорный поток Геминиды с радиантом в созвездии Близнецов, который видно в середине декабря. В 2011 году было зафиксировано до 200 метеоров в час, что в два раза больше, чем при августовских звездопадах. Однако в осенние и зимние месяцы, все же не так приятно проводить ночи под открытым небом, любуясь на звезды.

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