  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Природа и окружающая средаГермания

В Германии прошел обильный звездный дождь

Елена Дожина
43 мин. назад

До 100 падающих звезд в час можно было увидеть в ночь с 12 на 13 августа. Пик пришелся на прошедшие выходные, но это феноменальное явление в ночном летнем небе продолжается. Почему именно в августе?

https://p.dw.com/p/4V8kn
Звездный дождь в Баварии
Звездный дождь в БаварииФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

В ночь с субботы на воскресенье на Темпельхофском поле в Берлине - уникальной парковой зоне на территории бывшего  аэропорта - можно было наблюдать за самым мощным в этом году звездопадом. Для удобства посетителей организаторы "Долгой ночи астрономии" установили здесь шезлонги, ни один из которых не остался пустым. Считается, что именно в эти выходные метеорные потоки Персеид были наиболее активны - каждую минуту была видна как минимум одна падающая звезда, сообщает информационное агентство dpa.

Чтобы в полной мере насладиться этой завораживающей природной игрой, рекомендуется отправиться за город, в большое поле, подальше от источников света. Для тех, у кого такой возможности нет, во многих немецких городах были организованы специальные смотровые площадки, а в некоторых местах, как, например, на лужайке перед университетом Бонна, даже устанавливались небольшие перевозные планетарии или телескопы и проводились тематические лекции. В принципе наблюдать за падающими звездами можно весь август, но специалисты уверяют, что ночи с 12 по 24 августа - совершенно особенные.

Звездопад: разоблачение волшебства

Падающая звезда
За звездопадом лучше наблюдать за городом. Эта фотография сделана на окраине города НоймюнстераФото: Marco A. Ludwig/dpa/picture alliance

 Звездопад завораживает и кажется чем-то волшебным. Но после десятилетий исследований в этой области, загадочного в этом явлении осталось не так уж и много.

Что же такое падающая звезда? Если говорить научным языком, то это не что иное, как метеор - небесное тело, которое проникает в атмосферу Земли и при этом сгорает, что мы и видим невооруженным глазом. "Звезды", не полностью сгоревшие и упавшие на землю, называются метеоритами.

Метеоры, в том числе и так называемые Персеиды, возникают, в числе прочего, из частиц космической пыли, происходящих от комет или астероидов. И вот тут-то еще осталось немного волшебства: происхождение некоторых метеорных потоков до сих пор не ясно. Впрочем, с Персеидами все довольно хорошо понятно: частицы пыли, от которых они образуются, исходят от кометы 109P/Свифта-Туттля. Ее ядро имеет диаметр около 26 километров - это почти в два раза больше объекта, который, как считается, стал причиной вымирания динозавров. По яркости родоначальница метеорного потока Персеиды сравнима с Полярной звездой и обладает довольно длинным периодом обращения вокруг солнца - примерно 133 года. Вращаясь на своей орбите, она постоянно оставляет за собой частицы, которые превращаются затем в космическую пыль.

Падающие звезды над скальным образованием "Чертова стена" в национальном парке Гарца
Падающие звезды над скальным образованием "Чертова стена" в национальном парке ГарцаФото: Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/picture alliance

Почему Персеиды видны только в августе?

Раз в год, в середине августа, орбита земли и пыльное облако от кометы Свифта-Туттля пересекаются. В результате чего множество космических частиц попадают в атмосферу земли, при этом они развивают скорость до 59 километров в секунду. По оценкам американского космического агентства NASA, во время "звездопада Персеид" можно увидеть до 100 сгорающих точек в час.

Интересно отметить, что они воспринимаются с земли в двух разных цветах. Один - слегка зеленоватый: это свечение возникает при нагревании частиц воздуха за счет трения с частицами пыли. Другой, красноватый цвет, образуется во время сгорания частиц. В зависимости от размера, некоторые метеоры выглядят особенно ярко и долго видны в небе. Специалисты называют их "огненным шаром".

Звездные дожди идут не только летом

Зеленоватые Персеиды среди лампочек ветряков
Зеленоватые Персеиды среди лампочек ветряков. Фото сделано в национальном парке АйфельФото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Если проследить за остающимися в небе световыми следами от падающих звезд, то окажется, что все они пересекаются в одной точке. Эта очевидная точка происхождения метеорного потока называется радиантом. Радиант Персеид находится в созвездии Персея, отсюда и их название. Однако это созвездие и метеоритный дождь не имеют реальной связи, так как это не настоящий исток происхождения звездного дождя.

Персеиды, пожалуй, самый известный из ежегодных метеорных потоков. Возможно, он приобрел особую популярность и из-за того, что в середине августа, в этот теплый летний месяц в Северном полушарии, за звездами наблюдать особенно легко и приятно. В то же время существует и другие, не менее интересные звездопады.

С 14 по 21 ноября ежегодно происходит метеоритный дождь Леониды. Радиант этого потока находится в созвездии Льва, но он не такой обильный, как Персеиды - всего 15 падающих звезд в час. Или метеорный поток Геминиды с радиантом в созвездии Близнецов, который видно в середине декабря. В 2011 году было зафиксировано до 200 метеоров в час, что в два раза больше, чем при августовских звездопадах. Однако в осенние и зимние месяцы, все же не так приятно проводить ночи под открытым небом, любуясь на звезды.

Смотрите также:

Персеиды в небе над Германией (фото)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Падающие звезды

В выходные в Германии можно будет наблюдать звездопад года

В выходные в Германии можно будет наблюдать звездопад года

Персеиды - метеорный поток, за которым ежегодно можно наблюдать в августе. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".
Культура11 августа 2023 г.
Маяк Бюльк на Балтийском море в Шлезвиг-Гольштейне

Вновь пришло время считать падающие звезды

Вновь пришло время считать падающие звезды

Первое письменное упоминание о Персеидах встречается в китайских летописях около двух тысяч лет назад. Наблюдать их можно в середине августа.
Туризм13 августа 2021 г.
Темпельхоф

Народ решил, что Темпельхоф останется парком

Народ решил, что Темпельхоф останется парком

Аэропорт Темпельхоф в Западном Берлине стал символом свободы благодаря воздушному мосту во время блокады Берлина в 1948-49 годах. После закрытия аэропорта город хотел его застроить, но жители решили иначе.
История23 мая 2014 г.9 фото
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский дрон Punisher
Трансляция

В Украине собирают 235 млн гривен на 10 000 дронов-камикадзе

Конфликты14 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - российский рубль катится вниз с горы и "говорит": "Доллар … вот-вот рухнет…".

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

Политика4 ч. назад
Силуэт Кельнского собора во время заката

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Туризм4 ч. назад
Символическое изображение исскусственного интеллекта

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Природа и окружающая среда13 августа 2023 г.
Дым над Крымским мостом

Новая атака на Крымский мост и другие итоги 535-го дня войны

Новая атака на Крымский мост и другие итоги 535-го дня войны

Конфликты12 августа 2023 г.
Бойцы Ракетных войск Китая на параде

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Политика12 августа 2023 г.
Груженный украинским зерном корабль пересекает пролив Босфор в рамках "зерновой сделки" (фото из архива)

Черное море. Почему его стратегическое значение так велико

Черное море. Почему его стратегическое значение так велико

Политика12 августа 2023 г.
На главную страницу