В выходные в Германии можно будет наблюдать звездопад года

Середина августа - время смотреть на небо и считать "падающие звезды", причем не только в Германии. Лучше всего наблюдать метеорный поток Персеиды можно в Северном полушарии. Пик Персеид в 2023 году приходится на предстоящие выходные, сообщило информационное агентство dpa в пятницу, 11 августа.

Первое письменное упоминание о Персеидах можно найти в китайских летописях 2000-летней давности. Эти выходные будут самыми богатыми по числу сгорающих в земной атмосфере частичек из метеорного потока Персеиды. Они будут сыпаться буквально сотнями. Пик наступит в ночь на воскресенье, но наблюдать имеет смысл уже с 11 часов вечера, советует агентство dpa. Невооруженным глазом можно будет увидеть от 30 до 50 "падающих звезд" в час. Свой взор лучше устремить на восток.

Для любителей-звездочетов в этом году есть хорошая новость: Луна не будет мешать любоваться звездопадом. В прошлом году полнолуние затмило падающие звезды. Для наблюдения лучше выбрать место за городом. Наиболее подходящим может стать холм и любая другая возвышенность.

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