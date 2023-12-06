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Побег Артема Усса: вероятный сообщник задержан в Хорватии

6 декабря 2023 г.

Гражданина Боснии Йованчича подозревают в том, что он помог сыну губернатора Красноярского края бежать из-под домашнего ареста в Милане и добраться из Италии в Сербию.

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Полицейский в Хорватии
Фото: picture-alliance/PIXSELL

Гражданин Боснии и Герцеговины Владимир Йованчич задержан в Хорватии по подозрению в оказании помощи Артему Уссу  в побеге из-под домашнего ареста в Милане. Об этом в среду, 6 декабря, сообщила газета The Washington Post.

Как утверждает следствие, Йованчич за 50 тысяч евро проводил сына губернатора Красноярского края к машине и передал ему болторезы, чтобы снять с ноги электронный браслет. Он также помог Уссу добраться в Сербию через Словению.  

Артема Усса в октябре 2022 года задержали в Милане по запросу США, где его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. Задержанный сбежал на следующий день после того, как суд отправил его под домашний арест, ранее одобрив его экстрадицию в США.

В США Усса обвиняют в контрабанде нефти, экспорте военных технологий и отмывании денег. Как утверждает американский Минюст, он вместе с шестью россиянами продавал нефть из Венесуэлы с помощью подставных компаний и с использованием криптовалют, а также закупал на Западе санкционную электронику двойного назначения и военные технологии.

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