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WSJ: Уссу помогла бежать из Италии сербская группировка

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

Власти Италии полагают, что спецслужбы РФ непосредственно не причастны к побегу сына красноярского экс-губернатора. Артема Усса собирались экстрадировать из Италии в США.

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Полицейский автомобиль в Италии
Фото: Imago Images/L. Carballo

Сыну бывшего губернатора Красноярского края Артему Уссу помогла бежать из Италии криминальная группировка из Сербии, сообщила в среду, 31 мая, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. Усса намеревались экстрадировать из Италии в США, где его ожидал суд по обвинению в обходе санкций против России. Артем Усс бежал из-под домашнего ареста на следующий день после того, как суд первой инстанции принял решение о его выдаче в США.

По словам собеседников WSJ, Усс при побеге из Италии пересек по пути в Сербию несколько границ, как минимум один раз сменив машину. Из Сербии он улетел в Москву. По данным итальянских СМИ, Уссу содействовали в побеге граждане сразу нескольких европейских стран. При этом власти Италии сомневаются, что в "операции" непосредственно участвовали сотрудники российских спецслужб, поскольку за ними бы велась слежка.

Отсутствие слежки за Уссом

Как отмечает WSJ, за самим Уссом слежка фактически не велась. Это позволило ему беспрепятственно покинуть дом, где он находился под домашним арестом. Под домашний арест сын красноярского экс-губернатора был помещен, поскольку в Италии суды сравнительно редко отправляют подследственных под стражу, предпочитая другие меры пресечения.

La Repubblica писала, что итальянские следователи установили личности четырех или пяти человек, которые, предположительно, помогли Уссу бежать. Всего, по данным издания, в организации побега сына бывшего губернатора участвовали шесть или семь человек. По версии следствия, они помогли ему за несколько часов добраться из Милана в Триест, сменив по пути несколько машин. Затем Усс отправился через Словению в Сербию и уже оттуда улетел в Россию.

Артем Усс был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию, где он был заочно арестован по делу об отмывании денег. Позднее адвокат Усса сообщил, что суд изменил его подзащитному меру пресечения на подписку о невыезде.

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Статья WSJ

www.wsj.com
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