По делу о вербовке кубинцев в армию РФ арестованы 17 человек

Фигурантам дела о вербовке кубинцев на войну против Украины может грозить лишение свободы сроком до 30 лет либо пожизненно, а также смертная казнь, заявил прокурор Хосе Луис Ройес.

На Кубе арестованы 17 человек по делу о деятельности преступной сети, вербовавшей кубинцев как в самой стране, так и в России, в российскую армию. "В результате расследования на данный момент арестованы 17 человек, в том числе внутренний организатор этой деятельности", - заявил в телеэфире вечером в четверг, 7 сентября, полковник МВД Кубы Сезар Родригес.

Он не назвал имен обвиняемых, но сообщил, что лидер группировки в процессе вербовки кубинцев опирался на двух человек, живущих на Кубе. В свою очередь прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что участникам преступной сети может грозить, в зависимости от тяжести и характера совершенных ими преступлений, лишение свободы сроком до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. Им могут быть инкриминированы различные преступления, в частности торговля людьми, наемничество и враждебные действия.

На Кубе раскрыта вербовавшая кубинцев на войну в Украине сеть

Несколько дней назад власти Кубы сообщили, что раскрыли предполагаемую российскую сеть, вербовавшую кубинцев на службу в армию РФ для участия в войне против Украины. МВД Кубы "работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из России, задачей которой было привлечение проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине", - заявил МИД Кубы. Попытки вербовки были пресечены, а против причастных к ней возбуждены уголовные дела.

"Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее соучастницей этих действий, которые мы решительно отвергаем", - заявили в Гаване. В МИДе также заверили, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает твердую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемничество, и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН. В частности, Куба была автором нескольких инициатив против наемничества, одобренных в Организации Объединенных Наций.

В последнее время Куба и РФ активизировали двусторонние отношения. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в конце 2022 года посетил с визитом Москву и встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. В июне кубинского министра обороны Альваро Лопеса Миеру принял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

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