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Саммит в Брюсселе: союзники РФ не допустили осуждения войны

Сергей Гуща
1 ч. назад

Против того, чтобы в декларации саммита осуждалась агрессия РФ в Украине, выступили Никарагуа, Куба и Венесуэла. В итоге в тексте документа Россия не упомянута, а участники форума лишь выразили озабоченность войной.

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Саммит ЕС-Латинская Америка в Брюсселе
Саммит ЕС-Латинская Америка в БрюсселеФото: Johanna Geron/REUTERS

Первый за восемь лет саммит Евросоюза со странами Латинской Америки и Карибского региона омрачен скандалом, связанным с нежеланием отдельных стран осудить российскую агрессию против Украины. Поддерживающие Россию Никарагуа, Куба и Венесуэла добились того, что в принятой во вторник, 18 июля, итоговой декларации участников двухдневной встречи нет прямого осуждения войны, а Россия в тексте вообще не упомянута. Никарагуа не захотела пойти даже на минимальный компромисс. Причина, по данным дипломатов, заключалась в том, что в тексте говорилось о "войне против Украины".

Евросоюз намеревался итоговой декларацией послать президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о том, что Россия погружается во все большую международную изоляцию. В Брюсселе надеялись, что лидеры крупных стран, такие как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Аргентины Альберто Фернандес, повлияют на небольшие страны и побудят их осудить российскую захватническую войну, пишет агентство dpa.

Компромисс саммита: озабоченность войной в Украине

В результате 60 участников встречи выразили озабоченность продолжающейся войной в Украине, признали, что она приводит к огромным человеческим страданиям, усиливает существующую уязвимость мировой экономики, риски нарушения продовольственной и энергетической безопасности, а также ставит под угрозу финансовую стабильность в мире. Участники саммита также высказались за возобновление "зерновой сделки", предполагающей вывоз украинского зерна через Черное море.

Тот факт, что большинство стран, участвовавших в саммите, осуждают войну, косвенно подтверждалось ссылкой на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая в феврале 2023 года потребовала от России вывести войска из Украины. Из 193 стран, входящих в ООН, за резолюцию проголосовала 141. Никарагуа была одним из семи государств, выступивших в ООН против этого документа. Куба тогда воздержалась, а Венесуэла в заседании не участвовала.

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