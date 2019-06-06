ПМЭФ, или День святого Валентина для российской экономики

Выступление президента Путина на Петербургском международном экономическом форуме, его обещания, тесные контакты политики и бизнеса на ПМЭФ - идиллия, да и только, считает Сергей Елкин.
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