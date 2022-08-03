"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа
В августе будет издана книга об известном протестном дворе в Минске, где жители охраняли мурал с "Диджеями перемен".
Книга о минской "Площади перемен"
Белорусский фотограф Евгений Отцецкий издает книгу о "Площади перемен" - дворе в Минске, который во время протестов был одним из главных мест противостояния белорусов с властью. В книге собрано 70 фотографий и 13 личных историй. Средства на издание книги Отцецкий собирал с помощью краудфандинга - она будет готова в середине августа 2022 года.
"Площадь перемен" - личная история
Для Евгения Отцецкого эта книга - личная история, ведь он тоже житель "Площади перемен". "Я как фотограф не смог остаться в стороне. Кроме того, что участвовал в этих событиях, поддерживал соседей, я еще и фиксировал происходящее. Почти каждый день я находился во дворе с фотокамерой и снимал то, что там происходило", - рассказывает автор книги.
Мурал с "диджеями перемен"
11 августа 2020 года фотограф впервые услышал из окна, как соседи выкрикивали политические лозунги. "Затем перекличка стала интенсивнее, соседи стали спускать во двор и знакомиться", - вспоминает он. 18 августа на трансформаторной будке во дворе появился мурал "диджеи перемен", а к концу месяца двор назвали "Площадью перемен", а на будку повесили табличку с названием.
Что могут люди вместе
"Площадь перемен" стала местом притяжения не только для жителей окрестных домов, но и для других минчан. Двор украсили бело-красно-белыми лентами, в нем проводили концерты и встречи. "Главное достижение дворового сопротивления - преодоление атомизации общества. Люди начали выходить из квартир, знакомиться и понимать, что вместе могут на что-то влиять", - считает фотограф.
Уникальный белорусский протест
Фотограф вспоминает, что зафиксировать происходящее на "Площади перемен" он решил еще и потому, что был уверен: это уникальное явление белорусского протеста. "Децентрализация, уход во дворы не были скопированы с других протестов. Это родилось естественным путем и стало визитной карточкой белорусского протеста".
13 историй жителей "Площади перемен"
Кроме фотографий в книге есть 13 историй жителей двора - их помогала собирать редактор Алеся Песенка. "У нас есть история, как именно появился мурал и почему именно в этом месте. Есть история борьбы за мурал и история последнего дня площади, когда там был марш. Это рассказ о том, как рождается сообщество, солидаризируется и пытается противостоять государству", - говорит Отцецкий.
Солидарность со Степаном Латыповым
Активность жителей не нравилась силовикам, которые неоднократно закрашивали мурал и срезали бело-красно-белые ленты. 15 сентября там задержали местного жителя Степана Латыпова - год спустя ему присудили 8,5 лет колонии. "Важно, что люди тогда не опустили руки. Да, Степан был активным, но идея была в протесте без лидеров - если одного забрали, другие выйдут вместо него", - рассказывает автор книги.
Место гибели Романа Бондаренко
"Площадь перемен" стала местом гибели Романа Бондаренко. 11 ноября его избили неизвестные люди, срывавшие с забора красно-белые ленты, а на следующий день парень умер в больнице. В память о Романе 15 ноября прошел марш, который жестоко разогнали силовики. Фотографий Отцецкого с того дня в книге нет - его задержали в начале марша, поэтому об этом событии в книге рассказывает одна из героинь.
"Не дать властям перевернуть страницу"
Презентовать свою книгу Евгений Отцецкий собирается 18 августа - в двухлетнюю годовщину появления мурала "Диджеи перемен". Кроме того, автор планирует запустить мультимедийный проект в интернете и занимается организацией выставок в разных странах. "Мы решили взять на себя важную роль - задокументировать все события, не дать властям “перевернуть страницу", - говорит автор книги.
Что сейчас с "Площадью перемен"?
В целях безопасности Евгений Отцецкий был вынужден покинуть Беларусь, но все равно поддерживает связь с жителями "Площади Перемен". "Я не могу рассказывать о том, как сейчас живет "Площадь перемен". Но скажу так: если люди однажды осознали себя свободными и почувствовали солидарность, это не может исчезнуть. Я верю в своих соседей", - подчеркивает он.
Книга о минской "Площади перемен"
Белорусский фотограф Евгений Отцецкий издает книгу о "Площади перемен" - дворе в Минске, который во время протестов был одним из главных мест противостояния белорусов с властью. В книге собрано 70 фотографий и 13 личных историй. Средства на издание книги Отцецкий собирал с помощью краудфандинга - она будет готова в середине августа 2022 года.
"Площадь перемен" - личная история
Для Евгения Отцецкого эта книга - личная история, ведь он тоже житель "Площади перемен". "Я как фотограф не смог остаться в стороне. Кроме того, что участвовал в этих событиях, поддерживал соседей, я еще и фиксировал происходящее. Почти каждый день я находился во дворе с фотокамерой и снимал то, что там происходило", - рассказывает автор книги.
Мурал с "диджеями перемен"
11 августа 2020 года фотограф впервые услышал из окна, как соседи выкрикивали политические лозунги. "Затем перекличка стала интенсивнее, соседи стали спускать во двор и знакомиться", - вспоминает он. 18 августа на трансформаторной будке во дворе появился мурал "диджеи перемен", а к концу месяца двор назвали "Площадью перемен", а на будку повесили табличку с названием.
Что могут люди вместе
"Площадь перемен" стала местом притяжения не только для жителей окрестных домов, но и для других минчан. Двор украсили бело-красно-белыми лентами, в нем проводили концерты и встречи. "Главное достижение дворового сопротивления - преодоление атомизации общества. Люди начали выходить из квартир, знакомиться и понимать, что вместе могут на что-то влиять", - считает фотограф.
Уникальный белорусский протест
Фотограф вспоминает, что зафиксировать происходящее на "Площади перемен" он решил еще и потому, что был уверен: это уникальное явление белорусского протеста. "Децентрализация, уход во дворы не были скопированы с других протестов. Это родилось естественным путем и стало визитной карточкой белорусского протеста".
13 историй жителей "Площади перемен"
Кроме фотографий в книге есть 13 историй жителей двора - их помогала собирать редактор Алеся Песенка. "У нас есть история, как именно появился мурал и почему именно в этом месте. Есть история борьбы за мурал и история последнего дня площади, когда там был марш. Это рассказ о том, как рождается сообщество, солидаризируется и пытается противостоять государству", - говорит Отцецкий.
Солидарность со Степаном Латыповым
Активность жителей не нравилась силовикам, которые неоднократно закрашивали мурал и срезали бело-красно-белые ленты. 15 сентября там задержали местного жителя Степана Латыпова - год спустя ему присудили 8,5 лет колонии. "Важно, что люди тогда не опустили руки. Да, Степан был активным, но идея была в протесте без лидеров - если одного забрали, другие выйдут вместо него", - рассказывает автор книги.
Место гибели Романа Бондаренко
"Площадь перемен" стала местом гибели Романа Бондаренко. 11 ноября его избили неизвестные люди, срывавшие с забора красно-белые ленты, а на следующий день парень умер в больнице. В память о Романе 15 ноября прошел марш, который жестоко разогнали силовики. Фотографий Отцецкого с того дня в книге нет - его задержали в начале марша, поэтому об этом событии в книге рассказывает одна из героинь.
"Не дать властям перевернуть страницу"
Презентовать свою книгу Евгений Отцецкий собирается 18 августа - в двухлетнюю годовщину появления мурала "Диджеи перемен". Кроме того, автор планирует запустить мультимедийный проект в интернете и занимается организацией выставок в разных странах. "Мы решили взять на себя важную роль - задокументировать все события, не дать властям “перевернуть страницу", - говорит автор книги.
Что сейчас с "Площадью перемен"?
В целях безопасности Евгений Отцецкий был вынужден покинуть Беларусь, но все равно поддерживает связь с жителями "Площади Перемен". "Я не могу рассказывать о том, как сейчас живет "Площадь перемен". Но скажу так: если люди однажды осознали себя свободными и почувствовали солидарность, это не может исчезнуть. Я верю в своих соседей", - подчеркивает он.