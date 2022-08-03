"Площадь перемен" в Минске глазами белорусского фотографа

"Площадь перемен" - личная история

Для Евгения Отцецкого эта книга - личная история, ведь он тоже житель "Площади перемен". "Я как фотограф не смог остаться в стороне. Кроме того, что участвовал в этих событиях, поддерживал соседей, я еще и фиксировал происходящее. Почти каждый день я находился во дворе с фотокамерой и снимал то, что там происходило", - рассказывает автор книги.