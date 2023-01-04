Планы нового наступления и другие события 315-го дня войны

На 315-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 3 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Глава Главного управления разведки о планах наступления

Украина планирует серьезное наступление весной 2023 года. Об этом в интервью американскому каналу ABC News рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия в марте будут "самыми жаркими". "Это освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", - сказал Буданов. Он также не исключил новых ударов по территории России, но не уточнил, кто за ними будет стоять. "Наша цель, и мы ее достигнем, - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", - заявил глава ГУР.

Расширение военной помощи Украине

Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче систем ПВО Patriot Украине, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", - сказал он в ходе онлайн-брифинга. Кроме того, по словам Кулебы, идет работа над передачей Украине немецких танков Leopard. Глава МИД также назвал группы вооружений, в которых сейчас больше всего нуждается Украина. Прежде всего, по его словам, это системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы к ним. "Поэтому мы ведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", - отметил министр. По словам Кулебы, вскоре состоится следующее заседание в формате "Рамштайн", которое будет "очень важным для объявления новых решений".

США в ближайшие дни и недели намерены предоставить Киеву новую военную помощь, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Очередные пакеты вполне могут включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил он на онлайн-брифинге.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить Украине тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудника канцелярии президента Франции. О том, сколько бронеавтомобилей будет поставлено, и когда это произойдет, не сообщается.

Ход боевых действий

Российские силы наступают на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. В течение дня россияне нанесли 3 ракетных удара по гражданским объектам Константиновки Донецкой области, совершил 9 авиаударов и 14 обстрелов из РСЗО. В то же время подтверждено поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники РФ в районе Токмака Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и убитыми. В течение дня авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения армии РФ, а также 4 удара по позициям российских ЗРК.

В Донецкой области в результате ночных обстрелов два человека погибли и четыре получили ранения, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале. В Харьковской области - двое раненых из-за обстрелов за минувшие сутки, написал глава региональной военной администрации Олег Синегубов.

Российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли город Никополь Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко. Ранен один человек. В результате атаки, по словам Резниченко, повреждения получили не менее 20 домов.

Российские власти сообщают об ударе по Васильевке

В ночь на среду над Севастополем в районе военного аэродрома "Бельбек" были сбиты два беспилотника. "Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме", - написал "губернатор" города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В результате украинского удара по Васильевке в Запорожской области погибли пять человек, сообщил в Telegram-канале назначенный РФ "врио губернатора" аннексированного региона Евгений Балицкий. Еще 15 человек, по его словам, получили ранения разной степени тяжести.

Британская разведка проанализировала удар по Макеевке

Британская разведка проанализировала удар украинской армии по зданию ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, в результате которого, по украинским данным, погибло несколько сотен российских солдат, которые были размещены в нем. По их мнению, масштабы разрушений свидетельствуют о том, что боеприпасы хранились рядом с жилыми помещениями, вызвав вторичную детонацию во время удара. Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь российской армии, говорится в сводке.

The New York Times о дисбалансе при поражении беспилотников

Украина использует для борьбы с беспилотными летательными аппаратами ракеты, стоимость которых гораздо выше цены самих дронов, пишет американское издание The New York Times. По его сведениям, используемые Россией беспилотники иранского производства могут стоить около 20 тысяч долларов (18 900 евро), в то время как стоимость одного запуска ракеты класса "земля-воздух" может составлять от 140 тысяч долларов (132 тысяч евро) для зенитно-ракетных систем С-300 до 500 тысяч долларов (473 тысяч евро) в случае с передвижными ЗРК NASAMS. Подобный дисбаланс со временем может пойти на пользу Москве и дорого обойтись Киеву и его союзникам, указывает издание. Украина ранее применяла для сбивания дронов зенитные орудия и стрелковое оружие, однако стала использовать ракеты, выпускаемые с боевых самолетов и с земли, поскольку силы РФ начали атаковать по ночам, отмечают журналисты.

Приговор художнику-коллаборанту в Харькове

Суд в Харьковской области приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего художника-постановщика одного из местных телеканалов за изготовление пророссийских листовок. Как сообщает в Telegram Харьковская областная прокуратура, 61-летнего мужчину признали виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и осуществлении противоправной информационной деятельности группой лиц по предварительному сговору. В суде было доказано, что подсудимый, чье имя не называется, изготавливал дома открытки с изображением символики "Z" и российского флага "для поднятия боевого духа российской армии".

Украина продолжает политику дерусификации

В Днепре демонтировали памятник уроженцу города Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщают местные Telegram-каналы. Кроме того, в городе сняли с постамента памятник-танк Т-34, установленный в честь защитника Днепра генерала Ефима Пушкина. Как отмечали ранее местные власти, снесенные памятники будут хранить на территории коммунального предприятия "Зооконтроль".

Рада рассматривает законопроект, который упростит дерусификацию топонимов и памятников, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире марафона "Единые новости".

Принятие закона о преодолении последствий русификации нормализует начатый в 2022 году процесс ликвидации российских нарративов. В частности, тех, которые заложены в топонимах и памятниках.

Россия превращает Мариупольский порт в военную базу

Россияне постепенно превращают Мариупольский морской торговый порт в военную базу. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в конце декабря из порта уволены все мариупольцы (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и завезены работники из России. Начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные. Кроме того, Андрющенко отметил, что в направлении севера Донецкой области возобновилось движение вражеской техники. Также сообщается о большом накоплении военной техники и живой силы перед въездом в Бердянск со стороны Мариупольского кольца.

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