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Демонтаж памятника основателям Одессы
Демонтаж памятника основателям ОдессыФото: LIBKOS/AP/picture alliance
ИсторияУкраина

В Одессе демонтированы памятники Екатерине II и Суворову

Павел Мыльников
43 мин. назад

Горсовет Одессы ранее проголосовал за перенос памятника основателям города со скульптурой российской императрицы и памятника русскому полководцу в местный художественный музей.

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Коммунальные службы Одессы в ночь на четверг, 29 декабря, демонтировали памятник основателям города со скульптурой российской императрицы Екатерины II, а также памятник русскому полководцу Александру Суворову. В конце ноября Одесский городской совет проголосовал за перенос этих монументов в местный художественный музей.

Памятник со скульптурой Екатерины II был воздвигнут в 1900 году и демонтирован в 1920-м. В 2007 году его восстановили. Монумент Суворову был открыт осенью 2012 года.

Демонтаж памятников и переименования улиц в Украине

В августе 2022 года петиция с требованием снести памятник основателям города набрала 25 тысяч голосов, необходимые для ее рассмотрения президентом. После этого глава государства Владимир Зеленский передал соответствующее обращение в Одесский горсовет.

В последние месяцы скульптурная композиция неоднократно подвергалась атакам неизвестных. В сентябре монумент облили краской, в ноябре на голову скульптуры российской императрицы надели красный колпак палача, а в руку вложили веревочную петлю.

В последние годы в украинских городах переименовывали улицы и демонтировали памятники, связанные с СССР и Россией. Этот процесс стал более интенсивным после начала войны России против Украины.

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