Писториус не против службы в бундесвере лиц без паспорта ФРГ

Чтобы решить в Германии проблему нехватки военнослужащих, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) готов рассмотреть идею приема на военную службу лиц без немецкого гражданства, сообщила газета Rhenische Post в воскресенье, 21 января. "Мы стали бы не первыми вооруженными силами в Европе, которые так поступают, - цитирует издание министра. - В стране есть люди, которые живут в Германии во втором или третьем поколении, но пока не имеют немецкого гражданства".

Указывается, что подобную инициативу не отвергают и правящая Свободная демократическая партия (СвДП), и находящийся сейчас в оппозиции блок Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). "В поисках подходящих молодых людей, готовых к службе в рядах бундесвера, мы должны быть в принципе готовы думать в гораздо более европейских масштабах, - заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). - К этому вопросу относится и размышление о том, чтобы солдаты без немецкого паспорта могли быстрее получить его через службу в бундесвере".

В свою очередь эксперт по опросам обороны фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) указал, что считает подобную идею "правильной в принципе". "Однако важно то, как ее будут реализовывать", - добавил он. "Будет ли такая возможность предоставлена только гражданам стран ЕС и НАТО или и другим тоже? Необходимо ли для этого свободное владение немецким языком?" - перечислил Вадефуль возникающие у него вопросы в беседе с Rheinische Post.

Писториус о боеспособности бундесвера

При этом Йоханн Вадефуль раскритиковал министра обороны Питориуса за отсутстве конкретики: "Борис Писториус в очередной раз изложил в интервью идею, не конкретизировав ее. Однако он - ответственный министр, а не ходячая ярмарка идей или просто источник ключевых слов, а значит, он должен быть более конкретным".

Между тем агентство AFP напоминает, что в Минобороны ФРГ в настоящий момент проверяют, возможно ли достигнуть цели, поставленной еще до вступления Писториуса в должность министра обороны, и довести численность вооруженных сил страны до 203 000 человек. В настоящее время в бундесвере служат 181 600 человек. Кроме того, там заняты около 81 600 гражданских служащих. На этом фоне в Германии обсуждают возможность возврата ко всеобщей воинской обязанности.

19 января бундестаг проголосовал за закон об упрощенном предоставлении гражданства ФРГ. В частности, иностранцам теперь не обязательно отказываться от своего первого гражданства, чтобы получить немецкий паспорт.

Смотрите также: