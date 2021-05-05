Петербург: активисты Крисевич и Михайлова арестованы за акцию против пыток

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал активистов Павла Крисевича и Анастасию Михайлову, устроивших 2 мая акцию против репрессий и за свободу творчества. Об этом сообщило правозащитное объединение "Апология протеста" во вторник, 4 мая, со ссылкой на адвоката Луизу Магомедову.

Крисевич получил 10 суток ареста по обвинению в повторном нарушении законодательства о митингах. Михайловой присудили 8 суток ареста, признав виновной в нарушении порядка организации или проведения митинга.

2 мая Крисевич и Михайлова устроили перед памятником Пушкину в Михайловском сквере импровизированную выставку своих картин, направленную, по их словам, против пыток, репрессий, за свободу творчества и в поддержку политзаключенных. Активистов задержали в тот же день, выставка была демонтирована.

Перформансы Павла Крисевича

Крисевич получил широкую известность после акции напротив здания ФСБ на Лубянке 5 ноября 2020 года, когда он в образе Иисуса Христа был "распят" на кресте, а другие активисты "подожгли" его и бросали в огонь тома с делами политзаключенных. Для огня использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не причиняет вреда человеку. Крисевича задержали и приговорили к 15 суткам ареста.

24 января Крисевича задержали на Старом Арбате во время устроенной им акции протеста против полицейского государства "Сфера души русского человека". Он забрался в робе заключенного в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. Акция прошла на следующий день после массовых протестов по всей России против ареста оппозиционера Алексея Навального.

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