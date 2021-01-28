Заковавший себя в колючую проволоку акционист Крисевич арестован на 14 суток

Пресненский суд Москвы приговорил художника и активиста Павла Крисевича к аресту за устроенный 24 января перформанс с колючей проволокой на Старом Арбате. "Суд признал Павла виновным и назначил 14 суток административного ареста", - сообщил во вторник, 26 января, его адвокат Сергей Тельнов в интервью РИА "Новости".

Наказание назначено по части 1 статьи 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), указывается далее. Максимальный срок ареста по данной статье составляет 15 суток.

Перформансы Павла Крисевича

Павел Крисевич был задержан 24 января на Старом Арбате во время устроенной им акции протеста против полицейского государства "Сфера души русского человека". Он забрался в робе заключенного в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. "Я сделал ее, чтобы показать, что русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнета, что выглядят они, как заключенная в сферу из колючей проволоки "душа". Та самая гоголевская "душа", правда ни мертвая, ни живая", - пояснил он. Акция прошла на следующий день после массовых протестов по всей России против ареста оппозиционера Алексея Навального.

Широкую известность Крисевич получил в связи со своей акцией напротив здания ФСБ на Лубянке. 5 ноября он в образе Христа в окровавленной набедренной повязке был "распят" на кресте, другие активисты "подожгли" его и бросали в огонь тома с делами политзаключенных. Для огня использовали специальное вещество, которое горит при 40 градусах и не причиняет вреда человеку. После этого Крисевича задержали, суд приговорил его к аресту на 15 суток.

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