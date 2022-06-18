 Песков опроверг сообщения об отказе Токаева от российского ордена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Песков опроверг сообщения об отказе Токаева от российского ордена

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Казахстана отказался принять орден Александра Невского, которым его предложила наградить российская сторона. По словам представителя Кремля, награждения и не планировалось.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме, 17 июня 2022 года

Касым-Жомарт Токаев в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от российского ордена Александра Невского. "Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", - сказал представитель Кремля в комментарии изданию "Подъем" в субботу, 18 июня.

Ранее в субботу казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил со ссылкой на несколько источников, что президент Казахстана отказался принять орден, которым накануне его предложили наградить российские власти. В качестве причины называлось то, что Токаев решил не принимать отечественных и зарубежных наград до завершения его президентских полномочий. Эту информацию изданию Tengrinews подтвердили в пресс-службе главы государства.

Казахстан не планирует признавать "квазигосударственные" "ДНР" и "ЛНР"

Касым-Жомарт Токаев 17 июня принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он появился на сцене вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе своего выступления Токаев заявил, что Казахстан не собирается признавать "независимость" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"), назвав их "квазигосударственными территориями".

"Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - пояснил казахстанский лидер.

Смотрите также:

  • Демонстранты протестуют против повышения цен на горючее на улицах Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Тысячи демонстрантов на улицах

    Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

  • Президент Касым-Жомарт Токаев, фото из архива, 2019 год

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Президенту не удалось остановить протесты

    Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    В Казахстане объявлено чрезвычайное положение

    Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

  • Протесты в Алма-Ате

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Гнев народа вырвался наружу

    5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

  • Полицейский целится в демонстрантов

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

  • Российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

    По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

  • Мужчина идет на фоне здания с разбитыми окнами и поврежденными стенами

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Задержания после протестов

    По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

  • Российские военные в Казахстане

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан

    6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


Смотреть видео 04:06

Война в Украине: что о боевых действиях думают в Казахстане и как там собирают помощь (25.04.2022)

Контекст

Три новых старых области в Казахстане: удар по наследию Назарбаева

Президент Казахстана Токаев восстановил упраздненные 25 лет назад Нурсултаном Назарбаевым три области. Опрошенные DW эксперты говорят о продуманном шаге второго казахского президента.  

Итоги референдума в Казахстане: поправки одобрили, что дальше?

В Казахстане подведены предварительные итоги референдума по внесению поправок в конституцию страны. Поддержало ли население инициативы президента Токаева и как происходило голосование?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эхо украинской войны в Казахстане: что рассказывают беженцы (21.04.2022)  

Казахстан и война в Украине: как в Алматы помогают беженцам (10.04.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие политики прокомментировали визит канцлера ФРГ Шольца в Киев  

Меркель: Путин не хотел встреч в "нормандском формате"  

Украина впервые обнародовала данные о потерях в боевой технике  