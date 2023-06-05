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Песков назвал фейком "заявление" Путина о мобилизации

Евгений Жуков
11 мин. назад

По словам пресс-секретаря Путина, "обращение" президента РФ о всеобщей мобилизации и военном положении в ряде регионов прозвучало в эфире в результате взлома радиостанций.

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Голос, похожий на Путина, объявил по радио о военном положении в нескольких областях
Голос, похожий на Путина, объявил по радио о военном положении в нескольких областяхФото: Gavriil Grigorov/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в эфире радиостанций в нескольких областях РФ в понедельник, 5 июня, "экстренное обращение" Путина, в котором тот объявлял военное положение в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также о планах введения всеобщей мобилизации. По словам Пескова, происшедшее было вызвано "взломом радиостанций". "Да, это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом, но уже контроль восстановлен", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Выложенная в нескольких российских Telegram-каналах видеозапись "обращения Путина", как утверждалось, вышла в радиоэфир в Ростовской, Воронежской и Белгородской областях. В этом "обращении" президент РФ якобы говорил, что "украинские войска, вооруженные до зубов блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона" вторглись на территорию приграничных регионов России, в связи с чем в них вводится военное положение, а жителям предлагается эвакуироваться вглубь страны. "Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации", - прозвучало в радиоэфире голосом Владимира Путина.

Главный редактор ростовской радиостанции "Атаман FM", опроверг информацию о том, что "обращение Путина" транслировалось в ее эфире, заявив, что его радиостанцию невозможно взломать.

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