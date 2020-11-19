Не занесло - только припорошило. Первый снег в Рудных горах (фото)

Поздней осенью в некоторых регионах Германии выпал ранний снег. Так сейчас выглядят окрестности самой высокой горы Саксонии.
Фихтельберг • Конец ноября - не самое раннее время для первого снега в этих местах: на 1200-метровой горе Фихтельберг - самой высокой точке Саксонии. Здесь в живописном и богатом природными красотами регионе Рудные горы первый снег может выпасть и в начале октября, но в этом году осень в целом по стране была относительно теплой. Однако в ближайшие дни жителей Германии ожидает заметное похолодание.
Фихтельберг находится в Рудных горах недалеко от границы с Чехией. Здесь расположен зимний курорт Обервизенталь - один из центров горнолыжного спорта в Германии c многочисленными склонами для спуска, трамплинами и трассой для саночников. Как будет проходить зимний сезон, зависит от пандемии, но снег здесь точно будет.
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