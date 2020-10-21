Первый президент Киргизии Акаев вернулся в Бишкек и дает показания: почему?

Противоречивые новости поступали 2 августа из Бишкека. Глава местной спецслужбы, ГКНБ Киргизии, Камчыбек Ташиев заявил, что Аскар Акаев "доставлен" на родину для проведения следственных действий по делу о коррупции. Экс-президент прилетел добровольно по приглашению президента, чтобы помочь следствию по делу вокруг крупнейшего золотодобывающего предприятия региона, "Кумтора", заочно возразил премьер-министр страны Феликс Кулов. Добровольно или нет, возвращение первого президента Киргизии на родину после 16 лет в изгнании - отнюдь не рядовое событие.

Аскар Акаев и мечты об "островке демократии" в Центральной Азии

Аскар Акаев правил дольше всех в новейшей истории Киргизии: с 1990 года руководил сначала еще Киргизской ССР, а после развала Советского Союза в течение почти 15 лет был первым президентом независимой Киргизии. Лидеру небольшой, зажатой между крупными соседями - Казахстаном и Узбекистаном - страны удалось сформировать о себе вполне положительный имидж, по крайней мере, на Западе.

Акаев, ученый, профессор и в прошлом глава киргизской академии наук, считался просвещенным правителем, а саму Киргизию часто называли "островком демократии" в Центральной Азии, в том числе благодаря так называемой многовекторной внешней политике. Так, Акаев сумел, не вызывая сопротивления Москвы, открыть в 2001 году военную базу США в аэропорту Манас под Бишкеком, которую использовали силы международной коалиции для проведения военной операции против движения "Талибан" в Афганистане.

Во время "тюльпановой революции"

Несмотря на формально демократический строй в Киргизии, в стране было и сохраняется до сих пор большое значение кланов в политической жизни. Акаев, выходец с севера страны, за годы своего правления вызвал значительное недовольство представителей влиятельных кланов юга, считавших себя отстраненными от управления Киргизией. Недовольство достигло апогея к парламентским выборам в марте 2005 года, в которых участвовали в том числе сын Акаева Айдар и дочь Бермет.

На фоне того, что международные наблюдатели признали выборы несправедливыми, Киргизию, начиная именно с юга, охватили массовые протесты, которые вынудили Акаева вместе с семьей тайно бежать в Москву. По итогам так называемой "тюльпановой революции" к власти пришел представитель юга Курманбек Бакиев, в 2010 году, кстати, тоже свергнутый насильно под напором массовых протестов. Акаев же оставался в Москве все это время - даже на похороны брата в 2014 году он прилететь не смог, так как ему пригрозили арестом сразу по прилету.

Зачем новый президент Жапаров вызвал Акаева в Бишкек

Официально Аскар Акаев прибыл в Киргизию для дачи показаний по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор". "Кумтор" - в буквальном смысле слова источник богатства для республики: в минувшем году доходы от него составили 12 процентов ВВП Киргизии. Само месторождение в горах вблизи границы с Китаем считается вторым в мире по запасам золота. Главный акционер "Кумтора" - канадская компания Centerra Gold Inc., с которой власти Киргизии во главе с новым президентом Садыром Жапаровым ведут активную борьбу, включая судебные иски и ввод внешнего управления.

Садыр Жапаров

Новый президент Киргизии Жапаров, пришедший к власти в результате досрочных выборов 10 января 2021 года, уже много лет поднимает тему "Кумтора" и требует его национализации: еще в 2012 году Жапарова, тогда оппозиционного лидера, за организованный им митинг в Бишкеке с подобными требованиями обвинили в попытке насильственного захвата власти. Тогда участники протестов пытались прорваться на территорию Белого дома в Бишкеке - резиденции парламента и президента.

Роль Акаева в деле - дать показания по обстоятельствам заключения соглашения о разработке крупнейшего в регионе золоторудного месторождения с канадской горнодобывающей компанией Cameco в 1992 году. Тогда компания получила права на разработку без конкурса. Власти Киргизии сегодня утверждают, что договор был невыгодным для страны. Также у следователей есть вопросы по более поздним сделкам, совершенным в период правления Акаева, в результате которых доля Киргизии в совместной компании сократилась. Сегодня она составляет свыше 26 процентов.

Приезд Акаева выгоден Жапарову и самому Акаеву?

"Я приехал на неделю, постараюсь успеть за это время. Если не успею, то адвокат продолжит", - сказал сам Акаев в разговоре с журналистами, имея в виду дачу показаний. Приезд Акаева на родину может быть выгодным для обоих президентов, считает Аркадий Дубнов, известный российский эксперт по Центральной Азии. Для Жапарова, по его словам, это настоящий "успех", так как этот факт президент сможет предъявить общественности, как доказательство того, что выполняет обещания сдвинуть многолетнюю проблему "Кумтора" с мертвой точки.

На месторождении "Кумтор"

Одновременно, как считает Дубнов, возвращение экс-президента и представителя северных кланов Акаева поможет действующему президенту, тоже как считается, представителю севера, продемонстрировать, что он крепко держит нити управления страной в своих руках, - а не только выходец с юга, глава ГКНБ Ташиев, вместе с которым Жапаров пришел к власти. Ташиев еще в начале июля 2021 года заявлял, что Аскар Акаев объявлен в розыск за злоупотребление должностным положением. Будет ли дан ход этим обвинениям, пока не ясно.

Однако поездка в Бишкек может, вопреки угрозам Ташиева и другим инициативам, оказаться выгодной и для первого президента республики. "Он может рассчитывать на возвращение на родину", - предположил Дубнов, оговорившись, что этому может помешать "очередная катавасия", то есть массовые протесты или смена власти. Власть в республике после свержения Акаева несколько раз переходила из рук в руки в результате массовых протестов и объявленных в этой связи досрочных выборов. Так к власти пришел в частности и сам Садыр Жапаров.

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