 Первый полуфинал ″Евровидения-2022″ пройдет в Турине | Новости из Германии о Европе | DW | 09.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Первый полуфинал "Евровидения-2022" пройдет в Турине

В этом полуфинале должна была выступать Россия. Теперь главный фаворит конкурса - украинская группа Kalush Orchestra. Хорошие шансы на выход в финал у Армении и Молдавии.

Kalush Orchestra из Украины на сцене Евровидения в Турине

Kalush Orchestra из Украины на сцене "Евровидения" в Турине

Первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2022" пройдет в Турине во вторник вечером, 10 мая. Представители 17 стран соревнуются за 10 путевок в финал конкурса. Его главным фаворитом является группа Kalush Orchestra из Украины с композицией "Stefania". По данным букмекеров, накануне первого полуфинала почти каждая вторая ставка на победу была в пользу этой композиции, объединившей фолк и рэп. В этом же полуфинале изначально должна была выступать и Россия. Однако на следующий день после полномасштабного вторжения в Украину Россия была отстранена от конкурса.

Фавориты первого полуфинала "Евровидения-2022"

Хорошие шансы на выход в финал есть у представительницы Армении Розы Линн и молдавской колаборации коллектива Zdob si Zdub с дуэтом братьев Адваховых. В первом полуфинале конкурса представлен почти весь спектр его музыкальных жанров: от хард-рока в исполнении Intelligent Music Projekt из Болгарии, танцевального евродэнса из Австрии дуэта LUM!X feat. Pia Maria до ироничных композиций групп Citi Zeni и Subwoolfer из Латвии и Норвегии соответственно.

Накануне вечером во время генеральной репетиции шоу свои оценки участникам поставили национальные жюри. По итогам трансляции в прямом эфире, в том числе и на официальном сайте конкурса, оценить выступления смогут телезрители из стран-участниц "Евровидения". Второй полуфинал пройдет в четверг, 12 мая, а финал - в субботу, 14 мая. Места в нем зарезервированы за пятью самыми крупными донорами Европейского вещательного союза (организатора конкурса): Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. Италия была бы представлена в финале и потому, что участник из этой страны, группа Maneskin, выиграла прошлый конкурс "Евровидение", проходивший в Роттердаме.

Смотрите также:

  • Ронела Хаяти, Албания

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Ронела Хаяти, Албания

    Церемонию открытия "Евровидения-2022" немного подмочил дождь. Но он вряд ли мог испугать представительницу Албании на конкурсе Ронелу Хаяти: ее платье - лучше любой плащ-палатки, а шляпа - не хуже зонта.

  • Шелдон Райли, Австралия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Шелдон Райли, Австралия

    Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится.

  • Circus Mircus, Грузия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Circus Mircus, Грузия

    Участники группы Circus Mircus немного потроллили ведущих церемонии открытия "Евровидения" в королевском дворце Венария под Турином, сказав, что это традиционные для их родной Грузии костюмы.

  • Subwoolfer, Норвегия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Subwoolfer, Норвегия

    Кто скрывается за масками норвежской группы Subwoolfer - большой секрет. Ее участники на публике появляются только в таких ... головных уборах, уверяя, что это вовсе не маски, а они - инопланетные существа. Интересно, как будет "троллить" по-норвежски?

  • Шанель, Испания

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Шанель, Испания

    Уроженку Гаваны, выступающую в Турине от Испании, зовут также, как называется легендарный дом моды - Шанель. Поставил бы 12 баллов (высшую оценку на "Евровидении") Карл Лагерфельд этой участнице конкурса?

  • Аккиле Лауро, Сан-Марино

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Аккиле Лауро, Сан-Марино

    Нет, это не участник итальянской группы Maneskin, победившей на "Евровидении-2021", хотя он мог бы им стать. Аккиле Лауро родом из Вероны, а в Турине выступает за Сан-Марино. Его панк-рок-композиция называется просто - "Стриптизер".

  • Корнелия Якобс, Швеция

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Корнелия Якобс, Швеция

    Возможно, композиция Аккиле Лауро вдохновила Корнелию Якобс из Швеции на столь смелый наряд для церемонии открытия "Евровидения-2022". Горячо, горячее ... Корнелия.

  • Мahmood & BLANCO, Италия

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Мahmood & BLANCO, Италия

    Мaхмуд и Алессандро, который выступает под сценическим именем Blanco, в Италии - настоящие звезды. Композиция, которую они исполняют на конкурсе в Турине, называется "Brividi" (озноб). Но мурашек не было заметно на оголенном торсе Махмуда. Или нужно было смотреть на шаровары?

  • Эмма Мускат, Мальта

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Эмма Мускат, Мальта

    Дефиле по бирюзовой дороже "Евровидения" явно доставило удовольствие Эмме Мускат, представляющей Мальту. Для подиума у нее есть не только все данные, но и платье. Bella, Emma!

  • Kalush Orchestra, Украина

    Самые яркие наряды на открытии "Евровидения-2022"

    Kalush Orchestra, Украина

    Почему участники Kalush Orchestra из Украины появились на открытии "Евровидения-2022" в черном, объяснений не требует. Неизменным остался только аксессуар фронтмена группы Олега Плюска - розовая панама.

    Автор: Андрей Бреннер


Смотреть видео 02:20

Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Победительница Евровидения-2016 Джамала: Когда я пою эти строки, то понимаю, насколько они актуальны сейчас (28.03.2022)  

Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW о конкурсе, хейтерах и украинских конкурентах (18.05.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Путин посвятил речь на Параде победы войне в Украине  

Президент Германии назвал войну РФ против Украины "переломом эпохи"  

Зеленский: Скоро в Украине будет два Дня победы  