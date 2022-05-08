 Конкурс ″Евровидение-2022″ открылся в Турине | Новости из Германии о Европе | DW | 08.05.2022

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Европа

Конкурс "Евровидение-2022" открылся в Турине

Церемония открытия прошла в королевском дворце Венария в пригороде итальянского мегаполиса. Она собрала всех участников нынешнего конкурса из 40 стран.

Украинская группа Kalush Orchestra

Украинская группа Kalush Orchestra

Музыкальный конкурс  "Евровидение-2022"  открылся в воскресенье вечером, 8 мая, в Турине. В королевском дворце Венария в пригороде итальянского мегаполиса исполнителей из 40 стран-участниц приветствовали мэр Турина и глава региона Пьемонт, руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) и организаторы конкурса в Италии. Кульминацией церемонии стал традиционный проход конкурсантов по ковровой дорожке, которая на  "Евровидении"  не красного, а бирюзового цвета.

Война в Украине и "Евровидение"

Тема войны в Украине на церемонии не поднималась. Отвечая на вопрос ведущего о музыкальном стиле Kalush Orchestra, солист этой украинской группы Олег Псюк отметил только: "Сейчас как никогда важно показать миру нашу культуру". Позже он добавил: "Украинская культура жива, - украинская музыка - жива". А участницы исландской группы Systur спели припев из песни Джона Леннона "Imagine", которая является и антивоенным гимном.

Немецкий певец и сонграйтер Малик Харрис

Немецкий певец и сонграйтер Малик Харрис

Однако в преддверии конкурса солидарность с Kalush Orchestra и с Украиной выразили многие исполнители. Победители прошлого "Евровидения"  - группа Maneskin - на одном из своих концертов. Секстет из Латвии Citi Zeni записал на украинском ковер-версию песни "Stefania", с которой Kalush Orchestra приехали в Турин. Грузинская группа Circus Mircus отложила премьеру клипа на свою конкурсную песню, выложив в YouTube: "Видео не доступно. Исполнитель осуждает российское вторжение в Украину". А немец  Малик Харрис  (Malik Harris) на национальном отборе выступал с гитарой со стикером цветов украинского флага "I stand with Ukraine" ("Я - с Украиной").

По прогнозам букмекеров, Kalush Orchestra является главным фаворитом на победу в нынешнем конкурсе, значительно опережая Mahmood & Blanco из Италии и Сэма Райдера от Великобритании.

Изгои "Евровидения"

Россия и  Беларусь  не принимают участие в нынешнем конкурсе. На следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Европейский вещательный союз (организатор "Евровидения") исключил Россию из конкурса. После этого  Россия  вышла из ЕВС.

Беларуси было отказано в праве выступать на конкурсе в 2021 году. Причиной стал текст песни белорусских участников, который, как заявил ЕВС, нарушал правила "Евровидения" и мог повредить его репутации. Членство Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе было приостановлено.

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  • Александр Рыбак

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    Ситуация, когда всем, ну просто всем ясно - "Это лидер!" - на "Евровидении" случается не так уж часто. Но случается! Самым уверенным победителем за всю историю конкурса стал в 2009 году в Москве Александр Рыбак, представлявший Норвегию и набравший 367 пунктов - почти в два раза больше, чем ближайшая конкурентка, занявшая второе место исландка Йоханна.

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    Рекорд по числу последних мест…

    …принадлежит Норвегии! Скандинавская страна и ветеран "Евровидения", Норвегия не только три раза одерживала победу, но и 11 раз оказывалась на последнем месте. В 1970 году Норвегия (вместе с соседями Швецией и Финляндией, а также Австрией и Португалией) бойкотировала конкурс в знак протеста против системы подсчета голосов (на снимке - Маргарет Бергер, завоевавшая четвертое место в 2013 году).

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    …а именно, 60 - на счету Германии! Страна пропустила лишь один конкурс, в 1996 году, когда певец Леон (Leon) не убедил международное жюри и не был допущен к участию в финале. Немцы 34 раза прорывались в топ-десятку, но побеждали лишь дважды: в 1982 году первое место заняла 17-летняя Николь (Nicole) с песней "Немного мира" (фото), в 2010 году победа досталась 19-летней Лене (Lena Meyer-Landrut).

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    Для большинства участников "Евровидения" конкурс становится пусть и ярким, но единичным явлением в их биографии. Но некоторые исполнители пытались штурмовать "песенный Олимп" по два, три, а то и четыре раза! Так, бельгийский певец Фуд Леклерк принимал участие в конкурсе в 1956, 1958, 1960 и 1962 годах. В последний раз он поставил рекорд: первым за всю историю "Евровидения" получил ноль пунктов!

  • Композитор Ральф Зигель

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    Ральф Зигель: "композитор-рецидивист"

    Феномен "Евровидения" - немецкий композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel). Песни Зигеля участвовали в конкурсе 24 раза! С разной степенью успеха: его перу принадлежит как песня-победитель 1982 года "Немного мира" или легендарный "Чингисхан" в 1979 году, так и целый ряд провальных номеров последних лет. Например, "Maybe", с которым Валентина Монетта (Сан-Марино) заняла в 2014 году 24-е место.

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    Чемпионы по чудачествам

    Чего только мы не видели на сцене "Евровидения": и косматые монстры "Lordi", и Верка Сердючка со звездой на голове, не говоря уже о бородатой красавице Кончите Вурст… И все-таки чемпионом по абсурдности выступления следует признать поющего индюка Дастина, кривлявшегося под техно-ритмы в 2008 году от имени Ирландии. Истинные поклонники "Евровидения" сочли это плевком в их трепетные души.

  • Дима Билан на Eurovision Song Contest в Белграде

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    Рекордное число участников

    Сегодня трудно в это поверить, но в первом конкурсе в 1956 году принимало участие всего семь стран! В 2008 году в Белграде, где победу одержал Дима Билан, их было 43. Рекорд повторили в 2011 году в Дюссельдорфе. И это могло бы произойти и в Стокгольме, если бы меньше, чем за месяц до финала, Румынию не сняли бы за неуплату.

  • Эмиль Рамзауэр

    Рекорды песенного конкурса "Евровидение"

    "Евровидению" все возрасты покорны

    Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.

    Автор: Анастасия Буцко


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Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

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