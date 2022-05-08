Конкурс "Евровидение-2022" открылся в Турине

Музыкальный конкурс "Евровидение-2022" открылся в воскресенье вечером, 8 мая, в Турине. В королевском дворце Венария в пригороде итальянского мегаполиса исполнителей из 40 стран-участниц приветствовали мэр Турина и глава региона Пьемонт, руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) и организаторы конкурса в Италии. Кульминацией церемонии стал традиционный проход конкурсантов по ковровой дорожке, которая на "Евровидении" не красного, а бирюзового цвета.

Война в Украине и "Евровидение"

Тема войны в Украине на церемонии не поднималась. Отвечая на вопрос ведущего о музыкальном стиле Kalush Orchestra, солист этой украинской группы Олег Псюк отметил только: "Сейчас как никогда важно показать миру нашу культуру". Позже он добавил: "Украинская культура жива, - украинская музыка - жива". А участницы исландской группы Systur спели припев из песни Джона Леннона "Imagine", которая является и антивоенным гимном.

Немецкий певец и сонграйтер Малик Харрис

Однако в преддверии конкурса солидарность с Kalush Orchestra и с Украиной выразили многие исполнители. Победители прошлого "Евровидения" - группа Maneskin - на одном из своих концертов. Секстет из Латвии Citi Zeni записал на украинском ковер-версию песни "Stefania", с которой Kalush Orchestra приехали в Турин. Грузинская группа Circus Mircus отложила премьеру клипа на свою конкурсную песню, выложив в YouTube: "Видео не доступно. Исполнитель осуждает российское вторжение в Украину". А немец Малик Харрис (Malik Harris) на национальном отборе выступал с гитарой со стикером цветов украинского флага "I stand with Ukraine" ("Я - с Украиной").

По прогнозам букмекеров, Kalush Orchestra является главным фаворитом на победу в нынешнем конкурсе, значительно опережая Mahmood & Blanco из Италии и Сэма Райдера от Великобритании.

Изгои "Евровидения"

Россия и Беларусь не принимают участие в нынешнем конкурсе. На следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Европейский вещательный союз (организатор "Евровидения") исключил Россию из конкурса. После этого Россия вышла из ЕВС.

Беларуси было отказано в праве выступать на конкурсе в 2021 году. Причиной стал текст песни белорусских участников, который, как заявил ЕВС, нарушал правила "Евровидения" и мог повредить его репутации. Членство Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе было приостановлено.

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