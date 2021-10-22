Беларусь не попала в список участников "Евровидения-2022"

Беларусь вновь пропустит международный музыкальный конкурс "Евровидение", который в 2022 году состоится в итальянском Турине. Страны не оказалось в списке участников, который в четверг, 21 октября, опубликовали организаторы конкурса.

Всего в "Евровидение" примут участие представители 41 страны, в том числе и России. Кроме того, а конкурсе будут представлены Армения и Черногория, которые последний раз входили в число участников в 2019 году.

Членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в Европейском вещательном союзе, который является организатором “Евровидения”, было приостановлено в мае. К этому привел конфликт из-за песни группы "Галасы ЗМеста" из Беларуси. В песне высмеивались участники протестов в стране против Александра Лукашенко. В связи с этим Беларусь была отстранена от участия в “Евровидении”. Европейский вещательный союз объяснил свое решение тем, что поданная страной заявка ставит под сомнение неполитический характер конкурса и может подорвать его репутацию.

Смотрите также:

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Победители "Евровидения-2021" Рок-группа из Италии Maneskin победила на "Евровидении-2021" в Роттердаме с "Zitti e buoni". Коллектив Go_A из Украины с песней "Shum" занял пятое место, Манижа от России с композицией "Russian woman" - девятое, Йендрик из Германии с "I don't fell hate" - 25 место. Всего в финале выступили исполнители из 26 стран. DW представляет топ-10 финалистов песенного конкурса.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Maneskin, Италия - первое место Гламурные, андрогинные итальянские рокеры - дети 21-го века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Барбара Прави, Франция - второе место Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Gjon's Tears, Швейцария - третье место Gjon's Tears - сценический псевдоним Джона Мухарремая, 22-летнего сына выходцев из Албании и Косово. На сцене в Роттердаме он продемонстрировал настоящие чудеса голосовой акробатики, драматично балансируя руками под балладу "Tout l' univers".

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Daði og Gagnamagnið, Исландия - четвертое место По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения". К сожалению, из-за случая ковида в группе, этот номер зрители увидели только в записи с репетиции.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Go_A, Украина - пятое место "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров. Зрители дали ей второе место.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Blind Channel, Финляндия - шестое место Прямые конкуренты финнов на конкурсе - итальянские хард-рокеры из группы Maneskin - призывают не плыть по течению. Группа Blind Channel пошла дальше, воспевая в "Dark Side" подпольную вечеринку. Желание "зажечь" понятно, но во времена пандемии, наверное, стоит подождать.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Дестини, Мальта - седьмое место "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' The Roop, Литва - восьмое место "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Манижа, Россия - девятое место Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

Первая десятка ''Евровидения-2021'' Стефания, Греция - десятое место Для Стефании "Евровидение" в Роттердаме было игрой на своем поле. Ее родители греки, но живет семья в Нидерландах. Номер на песню "Last dance" поставила та же греческая команда, которая работала с Сергеем Лазаревым на "Евровидении" в Стокгольме. Стефания также, как и Сергей, взбирается по невидимой зрителям лестнице. Чудеса техники, никакого мошенничества. Автор: Андрей Бреннер

