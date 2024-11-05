Первые кандидаты в Еврокомиссию успешно прошли "кастинг"

Зеленый свет на назначение в Еврокомиссию получили четыре будущих еврокомиссара. Они будут курировать вопросы торговли, культуры, сельского хозяйства и транспорта.

В Европарламенте успешно прошли слушания первые четыре кандидата в новый состав Еврокомиссии. В понедельник, 4 ноября, зеленый свет получили в Европарламенте кандидат на пост еврокомиссара по торговле Марош Шефчович, кандидат в еврокомиссары по культуре Гленн Микалеф из Мальты, кандидат в еврокомиссары по сельскому хозяйству Кристоф Ханзен из Люксембурга и представитель Греции Апостолос Цицикостас, которому предстоит курировать вопросы транспорта.

58-летний Марош Шефчович в настоящее время занимает пост заместителя председателя Еврокомиссии и отвечает за связи между учреждениями Евросоюза. На новой должности ему, в частности, предстоит вести переговоры об урегулировании торгового конфликта с Китаем и о заключении договора о свободной торговле с участниками общего рынка стран Южной Америки - Меркосур.

Во время слушаний по кандидатуре Ханзена обострились эмоции. Когда Ханзена спросили о психическом напряжении, испытываемом фермерами, он рассказал о смерти своего 55-летнего брата. "Я уверен, что это во многих отношениях связано с тем, что переживают фермеры - финансовыми трудностями и усталостью", - пояснил он.

Единая система заказа билетов на поезда

Кандидат на пост еврокомиссара по транспорту Цицикостас со своей стороны заверил евродепутатов в намерении уже в предстоящем году представить давно откладываемые планы введения единой системы заказа железнодорожных билетов в ЕС. Слушания по кандидатуре 35-летнего кандидата в еврокомиссары по культуре Микалефа прошли без задоринки.

Для назначения на посты в Еврокомиссии кандидатам необходимо заручиться поддержкой в две трети голосов в своих парламентских комитетах. Если им не удается добиться этого, то проводятся дополнительные слушания, после которых для получения зеленого света уже достаточно простого большинства. В случае крайне неудачных для кандидата слушаний правительства стран ЕС должны предлагать новые кандидатуры.