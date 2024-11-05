  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Первые кандидаты в Еврокомиссию успешно прошли "кастинг"

Сергей Ромашенко
5 ноября 2024 г.

Зеленый свет на назначение в Еврокомиссию получили четыре будущих еврокомиссара. Они будут курировать вопросы торговли, культуры, сельского хозяйства и транспорта.

https://p.dw.com/p/4mbtU
Листовки с кандидатами в новый состав Еврокомиссии
Кандидаты в новый состав ЕврокомиссииФото: Bernd Riegert/DW

В Европарламенте успешно прошли слушания первые четыре кандидата в новый состав Еврокомиссии. В понедельник, 4 ноября, зеленый свет получили в Европарламенте кандидат на пост еврокомиссара по торговле Марош Шефчович, кандидат в еврокомиссары по культуре Гленн Микалеф из Мальты, кандидат в еврокомиссары по сельскому хозяйству Кристоф Ханзен из Люксембурга и представитель Греции Апостолос Цицикостас, которому предстоит курировать вопросы транспорта.

58-летний Марош Шефчович в настоящее время занимает пост заместителя председателя Еврокомиссии и отвечает за связи между учреждениями Евросоюза. На новой должности ему, в частности, предстоит вести переговоры об урегулировании торгового конфликта с Китаем и о заключении договора о свободной торговле с участниками общего рынка стран Южной Америки - Меркосур.

Во время слушаний по кандидатуре Ханзена обострились эмоции. Когда Ханзена спросили о психическом напряжении, испытываемом фермерами, он рассказал о смерти своего 55-летнего брата. "Я уверен, что это во многих отношениях связано с тем, что переживают фермеры - финансовыми трудностями и усталостью", - пояснил он.

Единая система заказа билетов на поезда

Кандидат на пост еврокомиссара по транспорту Цицикостас со своей стороны заверил евродепутатов в намерении уже в предстоящем году представить давно откладываемые планы введения единой системы заказа железнодорожных билетов в ЕС. Слушания по кандидатуре 35-летнего кандидата в еврокомиссары по культуре Микалефа прошли без задоринки.

Для назначения на посты в Еврокомиссии кандидатам необходимо заручиться поддержкой в две трети голосов в своих парламентских комитетах. Если им не удается добиться этого, то проводятся дополнительные слушания, после которых для получения зеленого света уже достаточно простого большинства. В случае крайне неудачных для кандидата слушаний правительства стран ЕС должны предлагать новые кандидатуры.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

Выучиться на врача, защитить диссертацию, родить семерых детей и сделать политическую карьеру? Легко! Что известно о личной жизни главы Еврокомиссии?
Стиль жизни17 июля 2019 г.8 фото
external

Сокращают ли немцы помощь Украине, фон дер Ляйен останется во главе Еврокомиссии. DW Новости

Сокращают ли немцы помощь Украине, фон дер Ляйен останется во главе Еврокомиссии. DW Новости

В Европе опасаются, что в случае победы Трамп сократит помощь Украине. На этом фоне особую тревогу вызвало сообщение о том, что Германия в следующем году может урезать расходы на военную помощь Киеву из госсредств.
Политика19 июля 2024 г.28:55 мин.
Европейская комиссия в Брюсселе

Как в Европарламенте проходит "кастинг" новых комиссаров ЕС

Как в Европарламенте проходит "кастинг" новых комиссаров ЕС

Депутаты Европарламента опрашивают претендентов на должность комиссаров ЕС. Провалить тест можно, хотя происходит это довольно редко.
Политика4 ноября 2024 г.
Показать еще