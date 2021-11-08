 Первая китаянка вышла в открытый космос | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Первая китаянка вышла в открытый космос

Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.

Тайконавты Чжай Чжиган и Ван Япин в открытом космосе около модуля Тяньхэ строящейся орбитальной станции Тяньгун

Чжай Чжиган и Ван Япин в открытом космосе

Ван Япин стала первой китаянкой, совершившей выход в открытый космос. Участница самой длительной космической миссии в истории КНР в ночь на понедельник, 8 ноября покинула модуль строящейся орбитальной станции "Тяньгун" более чем на 6 часов вместе с командиром Чжаем Чжиганом, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). Они устанавливали оборудование и провели ряд опытов. Именно Чжиган в сентябре 2008 года стал первым китайцем, вышедшим в открытый космос во время полета корабля "Шэньчжоу-7".

Япин, Чжиган и еще один тайконавт, Е Гуанфу, прибыли на строящуюся станцию в середине октября. Экипаж корабля "Шэньчжоу-13" проведет на орбите шесть месяцев.

В завершенном виде станция "Тяньгун" будет весить около 90 тонн, что почти впятеро меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок ее эксплуатации составит около 15 лет. Китайская станция сможет принимать трех космонавтов на срок до 6 месяцев.

Что стало с прежними орбитальными станциями Китая

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

В рамках своей активно продвигаемой космической программы Китай уже приземлил марсоход на Красной планете и отправил зонды на Луну.

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Контекст

В космос хотят отправлять больше женщин и парастронавтов

Европейское космическое агентство ищет новых астронавтов и задается целью разнообразить коллектив. Полеты в космос должны стать доступными и специалистам с ограниченными возможностями здоровья.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)  

Как астронавты занимаются спортом в космосе? (16.09.2017)  

Реклама

Самые читаемые

В Дании арестовано исследовательское судно РФ "Академик Иоффе"  

Польша обеспокоена продвижением сотен мигрантов к ее границе  

Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса?  