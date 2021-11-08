Первая китаянка вышла в открытый космос

Ван Япин стала первой китаянкой, совершившей выход в открытый космос. Участница самой длительной космической миссии в истории КНР в ночь на понедельник, 8 ноября покинула модуль строящейся орбитальной станции "Тяньгун" более чем на 6 часов вместе с командиром Чжаем Чжиганом, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). Они устанавливали оборудование и провели ряд опытов. Именно Чжиган в сентябре 2008 года стал первым китайцем, вышедшим в открытый космос во время полета корабля "Шэньчжоу-7".

Япин, Чжиган и еще один тайконавт, Е Гуанфу, прибыли на строящуюся станцию в середине октября. Экипаж корабля "Шэньчжоу-13" проведет на орбите шесть месяцев.

В завершенном виде станция "Тяньгун" будет весить около 90 тонн, что почти впятеро меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок ее эксплуатации составит около 15 лет. Китайская станция сможет принимать трех космонавтов на срок до 6 месяцев.

Что стало с прежними орбитальными станциями Китая

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

В рамках своей активно продвигаемой космической программы Китай уже приземлил марсоход на Красной планете и отправил зонды на Луну.

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