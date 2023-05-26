Пермский педагог: Нельзя превращать школу в бойцовский клуб

В пермской школе не допустили к детям участников войны в Украине, что вызвало протест ее местных сторонников. Директор школы Елена Ракинцева объяснила DW, чем чревато вмешательство в педагогику некомпетентных людей.

В Перми разгорелся конфликт вокруг школы N12 с углубленным изучением немецкого языка. В конце апреля анонимный Telegram-канал "Прикамские витязи", специализирующийся на ультрапатриотическом контенте и имеющий около 1800 подписчиков, обвинил руководство школы в том, что оно в рамках так называемых "Разговоров о важном" отказалось допустить к детям участников войны в Украине.

В следующем посте, написаном после того как представители Telegram-канала при содействии городского департамента образования посетили школу, завуч был назван "настоящим коварным и жестоким врагом", пропитанным ненавистью "к патриотизму, к СВО и курсу нашего государства". После чего в пермских СМИ и пабликах появились сообщения о том, что департамент образования обратился в прокуратуру, чтобы проверить на экстремизм старое сообщество школы в соцсети "В контакте".

Пермский департамент образования не ответил ни на один из вопросов DW, ограничившись сообщением о том, что "обеспечивает взаимосвязь заинтересованных лиц в проведении внеучебной программы для школьников с администрациями образовательных учреждений. Однако решение остается за руководством школ и гимназий при учете мнения родительского сообщества". Какое он в данном случае, DW расспросила директора школы Елену Ракинцеву.

DW: Как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию?

Елена Ракинцева: Я свою позицию как руководителя школы озвучивала на всех уровнях - и на родительском, и на ученическом, и на учительском и выше: "Если не знаешь, как действовать в данный момент, почитай закон". Закон об образовании, а именно ст. 48 п. 3 четко говорит о том, цитирую по памяти, что "…педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, религиозных или иных убеждений…".

Это писали очень умные люди, которые понимали, что в случае неопределенности, в случае отсутствия официальной идеологии, а на сегодняшний момент в нашей стране согласно Конституции РФ она отсутствует, очень важно не вызвать гражданское противостояние в обществе, в том числе и в школе. И если мы примем одну сторону, проигнорировав мнение другой, то в конечном счете получим в наших школах бойцовские клубы. Где будут идти стенка на стенку, где будет прав тот, у кого больше силы или больше поддержки.

И как тогда быть?! Мы, педагоги, сотрудники департамента образования, администрация города готовы контролировать такую ситуацию, мы готовы ее решать?! Дело в том, что не до конца продуманная встреча с детьми, допустим, людей, у которых нет педагогического образования, может приводить к самым печальным последствиям.

- Насколько я понимаю, закон об образовании четко определяет, кто имеет право преподавать в школе.

Директор школы Елена Ракинцева Фото: Vitaliy Kropman/DW

- Разумеется, для этого требуется педагогическое среднее профессиональное и высшее образование. Кроме того, ст. 44 закона предусмотрено преимущественное право родителей перед другими лицами на обучение и воспитание детей. Закон дает нам очень четкие правила игры. Поэтому мне совершенно непонятен весь этот ажиотаж, который поднялся вокруг школы. Все эти обвинения, что мы что-то делаем не совсем правильно с точки зрения актуальных событий. Школа десятилетиями формировала среду, свободную от любого давления.

Порой один некорректно выстроенный диалог с детьми может нанести ребенку непоправимый ущерб. И если не применить вовремя меры педагогического воздействия, все может закончиться очень печально. К разговорам с детьми нужно готовиться предельно тщательно, обдумывая каждое слово. У нас сегодня много детей, которые испытывают чувство дискомфорта, которые просто боятся, у которых появляются разного рода фобии, которые имеют "эффект выгорания". Еще детьми, хотя это, казалось бы, взрослый диагноз.

И давайте вспомним, наконец, что 17 мая 2023 года президент России подписал Указ "О стратегии комплексной безопасности детей в РФ на период до 2030 года", в котором среди прочего говорится об обеспечении психологической безопасности детей. Вот о чем мы должны думать прежде всего. Поэтому давайте ребенка пока оставим в покое. Просто будем его обучать и воспитывать.

- СМИ, в частности сообщали, что у вас был конфликт с министерством образования края и ФСБ, который якобы закончился депортацией гражданина ФРГ?

- Я вообще не понимаю, откуда появилась эта информация. Так бывает, когда люди не знают всех фактов, начинают придумывать, додумывать, преувеличивать, приукрашивать то, чего не было на самом деле. У меня не было конфликта ни с Минобразования края, ни с ФСБ. И никакие, как было написано, "силовики" на экзамен к нам не "вваливались".

Сотрудники ФСБ приходили в школу накануне, поставив меня в известность заранее (это их работа, в конце концов). Я им объяснила, что координаторы Центрального управления по делам школьного образования при консульстве Германии в Екатеринбурге уже 20 лет приезжают к нам, чтобы председательствовать на устных языковых экзаменах.

У нас, без ложной скромности, одна из лучших лингвистических школ в стране. С великолепным контингентом учащихся, с профессиональным коллективом педагогов. Почти половина выпускников заканчивает школу с сертифицированным уровнем немецкого языка В2 и С1, то есть могут свободно говорить и писать на немецком на любые темы. И депортация гражданина ФРГ с нашей школой никак не связана. Полагаю, это произошло в рамках вынужденного сокращения штатов посольств России и Германии, о чем много сообщалось в официальных СМИ.

- Но международную программу вам закрыли?

- На данный момент - да.

- Telegram-канал "Прикамские витязи", обвиняющий ваш педагогический коллектив в отсутствии патриотизма, привел в качестве доказательства эпизод, когда в школе якобы "надавали по рукам" пожилой учительнице за то, что она хотела собирать книги для детей Донбасса…

- Это такой же пример использования неполной информации. На одном из совещаний начальник департамента образования Перми Анна Анатольевна Деменева довела до руководителей школ устное распоряжение о том, что любые инициативы, связанные со сбором подарков или написанием писем и открыток для участников СВО, возможны только после согласования с городской администрацией или с администрацией губернатора Пермского края.

Об этом я проинформировала педагогический коллектив школы на рабочем совещании. Интерпретировала учительница мои слова просто неверно или сделала это умышленно - судить ей. В нашем коллективе ценятся плюрализм мнений, самостоятельное принятие решений всеми участниками образовательных отношений и умение нести ответственность за них. В школе никто ничего не запрещает, в том числе детям, если, и я снова повторяю ту же мысль, это не запрещено законом.

- Но "Прикамские витязи" вас уже почти уволили.

- Ну что ж! Если "Прикамских витязей" наделили правом определять кадровую политику в образовании города и края, то я вынуждена буду подчиниться.

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