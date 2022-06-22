Переселенцы из постсоветских стран хотят улучшить свой имидж в Германии

В публикациях немецких СМИ о немцах-переселенцах много стереотипов. При этом популистские платформы оказывают влияние на формирование общественного мнения - без какого-либо критического осмысления реального положения дел. О том, как можно изменить сложившуюся ситуацию, размышляли участники симпозиума "Мнение. Соучастие. Содействие. Немцы из России в общественном сознании" в немецком городе Фульда, который несколько дней назад организовал Институт по вопросам миграции и переселенцев в Эрлингхаузеневместе с Католической академией в Фульде.

На встречу съехались более полусотни представителей организаций российских немцев, ученых, деятелей культуры, журналистов и активистов из числа переселенцев, а также заинтересованных организаций, политиков и немецких чиновников.

Интересы переселенцев из бывшего СССР представляют их дети

Еще лет 10 назад на конференциях российских немцев в Германии публика была намного старше. Сегодня интересы переселенцев из бывшего СССР представляют в основном молодые люди: это те, кто приехал детьми или родился уже в Германии, но интересуется своими корнями. Для подавляющего числа немецкий язык является родным, а на русском они говорят с акцентом. Заметно и то, что представители российских немцев-переселенцев на равных общаются и спорят с политиками и чиновниками. Раньше такое раскрепощенное общение было затруднено тем, что переселенцы говорили на просторечном немецком или диалектах, и меньше - на литературном немецком языке.

Если в недавнем прошлом речь на таких встречах шла о проблемах интеграции переселенцев в немецкое общество, то сегодня преобладают темы имиджа переселенцев, их роль в формировании общественного мнения и в политике Германии. Одной из участниц форума была уполномоченная федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств 29-летняя Натали Павлик (Natalie Pawlik), назначенная на этот пост два месяца назад.

Натали Павлик во время выступления в Фульде

Стоит заметить, что за более чем 30 лет существования этой должности ее впервые заняла российская немка - депутат бундестага, и это очень важный сигнал в адрес переселенцев из постсоветских стран. Натали Павлик подчеркнула, что она в своей политической деятельности добивается того, чтобы в немецком "мультикультурном обществе позитивно относились к людям с миграционными корнями и чтобы их дети получали равные шансы на образование", используя именно этот мультикультурный потенциал в своей повседневной и профессиональной жизни.

Термин "российские немцы" требует переосмысления

Элла Шиндлер (Ella Schindler) из издательства Verlag Nürnberger Presse задала тон дискуссии о том, что в современных условиях необходимо переосмыслить термин "российские немцы". Сама она родом из Украины. В детстве, когда Элла однажды поссорилась со своей подругой, назвав ее обидным словом, та ей ответила: а ты - немка! Тогда Элла поняла, что у многих в ее окружении с этим словом связаны негативные ассоциации. Уже сама фамилия Шиндлер делала ее чужой среди сверстников. С этим ощущением она многие годы жила на своей родине, пока с семьей не переехала в Германию. Но и здесь ей быстро дали понять, что она тоже чужая. Ее немецкий приятель ей однажды сказал, что он любит итальянскую кухню и с удовольствием готовит спагетти, но это совсем не значит, что он может называть себя итальянцем. Немкой, по ее словам, ее начали воспринимать только в Англии, где она после университета год работала социальным педагогом. "Я была по-прежнему Эллой Шиндлер, но теперь меня воспринимали, как german girl. Это было интересным открытием для меня - в двух часах лета от Германии меня вдруг воспринимали как немку", - вспоминает Элла.

Журналистка Элла Шиндлер

И через год она поняла, что сама себя чувствует немкой и была рада снова вернуться в Германию. После волонтариата в редакции Nürnberger Zeitung она получила постоянный договор в качестве редактора. По ее словам, сначала ее многие принимали за практикантку - из-за еле уловимого акцента. Они не могли себе представить, что в немецкой газете может работать человек с миграционными корнями, для которого немецкий язык не является родным.

"Один из коллег часто обращался ко мне в шутливой форме, подчеркивая мое происхождение - фрау Шиндлерова. Я некоторое время это терпела, а потом выпалила ему в ответ: "Уж если ты хочешь тем самым подчеркнуть мое происхождение, то делай это правильно. Я родом из Украины, обращайся ко мне как к госпоже Шиндлиренко". И он, слава богу, осознал свою ошибку и стал ко мне обращаться корректно", - с улыбкой вспоминает журналистка из Нюрнберга.

В этом году Элла со своими двумя детьми хотела поехать на родину своих родителей, положить цветы на могилу своей бабушки, которая похоронена неподалеку от города Днепр на востоке Украины. Но война изменила ее планы: "Я даже не знаю, сохранится ли после бомбардировок могила моей бабушки и, что еще гораздо важней, останутся ли живы мои знакомые и школьные друзья? У меня в связи с этой войной еще больше сомнений в том, правильно ли, что меня называют российской немкой".

Она осознает исторический контекст этого термина, связанного с переселением немцев в Россию во времена Екатерины Великой. "Но когда я разговариваю с украинскими беженцами, у меня язык не поворачивается называть себя российской немкой, будь то на русском или украинском языках". Элла многие годы искала свою национальную идентичность и поняла, что она и ее дети будут с гордостью носить фамилию Шиндлер. Она уверена, что пережила национал-социализм, сталинизм, а значит переживет и путинизм, дождавшись победы Украины в этой неравной войне.

Во время симпозиума в Фульде

Многие участники симпозиума подчеркивали, что из-за войны России против Украины они не хотят идентифицировать себя как российские немцы. Тем, кто родился не в России, стало проще называть себя казахстанскими, украинскими, волынскими, крымскими или киргизскими немцами. "Когда я читаю в немецкой прессе о том, что в автомобильных пробегах в Берлине или Дюссельдорфе в поддержку развязанной Путиным войны принимали участие российские немцы, то мне стыдно признаться в том, что я родом из России. Я не понимаю людей, которые бежали от тоталитаризма, а сегодня поддерживают его, проживая в благополучной и демократической стране", - признался один из участников форума, который хотел бы остаться анонимным, потому что в России проживают его родственники.

Отношение к переселенцам из-за войны в Украине

О том, как изменилось отношение к переселенцам немецкого происхождения из постсоветских стран в том числе из-за войны в Украине, речь шла и на воркшопе, который проводили журналистка Катарина Хайнрих (Katharina Heinrich) и автор сюжетов о переселенцах из бывшего СССР для немецких телеканалов Алексей Гетман (Alexej Getmann). Они проанализировали публикации в немецких СМИ за последние месяцы и обнаружили, что если в немецком сегменте интернета в поисковике набрать "Russlanddeutsche" (российские немцы), то в первых рядах появляются статьи, которые искажают реальность. Даже солидные издания нередко спекулируют на теме российских немцев, опускаясь на уровень бульварной прессы.

Уже заголовки говорят сами за себя: газета Westfalenpost опубликовала текст "Российский немец: то, что делает Путин - это хорошо". Медиагруппа RND выпустила статью с подзаголовком "Для коренных немцев российские немцы часто остаются русскими". В берлинской газете Der Tagesspiegel вышла публикация о городском районе Марцан под названием "Обеспокоенность из-за корона-скептиков в социально неблагополучных районах" на фоне фотографии русского супермаркета Mix Markt с подписью "Mix Markt в Марцане - любимое место встречи российских немцев".

Немецкие СМИ забывают о том, что российские немцы - часть истории Германии, считает Катарина Хайнрих. Она умышленно формулирует свой тезис упрощенно, подчеркивая, что история российских немцев и Германии настолько тесно связаны, что каждый раз, когда Германия развязывала войны, будь то Первую или Вторую мировую, последствия для российских немцев были ужасающими.

Журналистка Катарина Хайнрих

"Если бы не Вторая мировая война, которую развязала нацистская Германия, то я, как и миллионы других переселенцев, не оказалась бы на исторической родине. Возращение этнических немцев из бывшего СССР в Германию - это своего рода возмещение ущерба моим родителям и их детям за преступления национал-социализма. Именно они сполна ощутили на себе гонения и дискриминацию по национальному признаку в бывшем СССР", - отмечает журналистка.

По ее мнению, этот и другие тезисы необходимо доносить до немецкой общественности. Разъяснительной работой должны заниматься сами выходцы из постсоветских республик и их потомки. Для этого нужны информационные проекты, а также поддержка и финансирование от госструктур, отмечает Катарина Хайнрих. И тогда, возможно, в немецких СМИ будет меньше публикаций, которые искажают реальную картину о жизни и проблемах переселенцев в Германии.

"О[s]tklick" - зеркало нового поколения переселенцев

В названии интернет-портала О[s]tklickкроится игра русских и немецких слов "отклик", "восток" и "клик". Этот берлинский проект существует уже два с половиной года и дает представление о буднях переселенцев из постсоветских стран. Представители нового поколения переселенцев, участвующие в нем, распространяют информацию в соцсетях. "Это не только тексты, но и видео у некоторых из них до 190 тысяч просмотров", - не без гордости подчеркивает в интервью DW руководитель проекта Илиане Кифер (Iliane Kiefer), родители которой родились в Казахстане, а она сама - в Германии.

Блогер Ирина Петер (слева) и руководитель проекта "О[s]tklick" Илиане Кифер

Илиана окончила Лейпцигский университет по специальности культуроведение и магистратуру в университете Стокгольма. По ее словам, редакция портала из пяти молодых сотрудниц также сотрудничает с организациями, специализирующимися на проблемах российских немцев-переселенцев, и проводит воркшопы, например, на темы, как распознать фейк-ньюс или как поговорить со своей семьей о дезинформации, избежав конфликтов. "В наших ближайших планах оказание практической помощи тем, кто хочет работать в Сети в качестве инфлюенсеров, освещающих жизнь переселенцев из постсоветских стран", - говорит Илиане.

Переселенцев нельзя отдавать на откуп популистам из АдГ

Сегодня в Германии проживают представители трех поколений этнических немцев из бывшего СССР и постсоветских стран: те, кто пережил депортацию в бывшем СССР, их дети и внуки, приехавшие в Германию в детском возрасте или родившиеся уже в этой стране. Насколько хорошо они интегрированы в немецкое общество? На этот вопрос ответила профессор Университета Дуйсбурга-Эссена Урзула Бос-Нюннинг (Ursula Boos-Nünning), которая уже 50 лет занимается изучением проблем мигрантов в Германии и способствовала укреплению в СМИ термина "люди с миграционными корнями" (Menschen mit Migrationshintergrund).

Урзула Бос-Нюннинг

Она считает, что в целом интеграция в немецкое общество переселенцев из постсоветских стран прошла и проходит вполне успешно. Процент безработицы среди них находится на том же уровне, что и у коренных жителей Германии. Однако есть еще проблемы с назначением выходцев из постсоветских стран на руководящие должности. "Успешная артистическая карьера популярной певицы Хелены Фишер (Helene Fischer, королева немецкого шлягера с сибирскими корнями. - Ред.) - это все еще исключение из правил", - подчеркивает Урзула Бос-Нюннинг в интервью DW.

В последние годы среди мигрантов заметна активность в политической сфере: почти каждый десятый депутат бундестага - с миграционными корнями. Но если говорить о российских немцах, то они, по мнению профессора, несмотря на свою численность, пока занимают мало руководящих постов в экономике и политике, в отличие, например, от представителей турецкой диаспоры. "Немцы-переселенцы относятся к людям с миграционными корнями, но у них несколько иной бэкграунд. Они неотъемлемая часть истории Германии, как и ее настоящего. Переселенцев ни в коем случае нельзя отдавать на откуп популистам из АдГ, которые любыми способами пытаются завоевать их симпатии. И в этом контексте важную роль играет политическое просвещение", - убеждена Урзула Бос-Нюннинг.

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