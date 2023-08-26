Переговоры Украины с Канадой и иные итоги 549-го дня войны

Канада обсуждает с Киевом гарантии безопасности. В Украину вернули еще 11 детей. Комиссия ООН готовит визит в Украину.

На 549-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 26 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

За прошедшие сутки Россия нанесла по территории Украины 3 ракетных и 34 авиаудара, а также совершила 34 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов страны из реактивных систем залпового огня, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ . При этом были погибшие и пострадавшие из числа мирных жителей, а также оказались разрушены дома, школы и другие объекты инфраструктуры, уточняется в документе.

В частности, Херсонская областная военная администрация сообщила о ряде ударов по центру Херсона, в ходе которых были ранены две женщины.

В тот же день в селе Подолы Купянского района в результате российского обстрела погибли по меньшей мере два человека и еще один был ранен, сообщил в Telegram глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. "Враг попал в гражданский объект - кафе, где днем находились местные жители", - написал он.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 38 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском направлении, укрепляться на достигнутых границах, проводить меры контрбатарейного сопротивления, указано в сводке.

Как отмечается в сообщении, авиация Украины в течение суток нанесла 2 удара по пунктам управления российских сил, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских установки на огневых позициях ВС РФ, отмечается также в документе.

Со своей стороны Минобороны РФ сообщает в вечерней сводке, что российские войска за сутки успешно вели наступательные действия и отражали атаки противника на Купянском, Запорожском, Донецком, Лиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, уничтожив при этом сотни украинских военнослужащих и большие объемы военной техники ВСУ.

Боевые действия на территории РФ

В ночь на 26 августа в Москве были временно закрыты аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово. Там прекращали прием и вылет самолетов, передают российские информационные агентства со ссылкой на авиаслужбы. Как минимум 24 авиарейса были задержаны и еще 8 - отменены. Работа аэропортов возобновилась примерно в 04.00 по московскому времени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Истринском районе области силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, подлетавший к российской столице.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об уничтожении силами ПВО двух БПЛА в его регионе. Кроме того он заявил, что поселок Уразово Валуйского городского округа был обстрелян с украинской стороны кассетными боеприпасами, в результате чего оказалось повреждены несколько домов и автомобилей. Шесть человек получили осколочные ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, говорилось в посте Гладкова. Позднее глава региона заявил об обстреле села Щетиновка и гибели мирного жителя.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, ВСУ обстреляли село Кирилловка в Климовском районе. В результате никто не пострадал, повреждены четыре жилых домовладения и нарушено энергоснабжение, указал глава региона.

Переговоры Украины с Канадой о гарантиях безопасности

Украина начала переговоры с Канадой о предоставлении гарантий безопасности, сообщил в Telegram-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он напомнил, что Канада стала третьей после США и Великобритании страной "Группы семи" (G7), с которой Киев ведет подобные переговоры. "Двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до обретения полноправного членства в НАТО. Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и служить переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе - единственной надежной на сегодня гарантии безопасности", - подчеркнул глава офиса президента Украины.

В Украине сформировали бригаду морских беспилотников

В составе Военно-морских сил Украины была сформирована отдельная бригада для применения морских дронов. На это обратило внимание украинское издание "Страна". Во время празднования Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил боевой флаг в том числе 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения. Ранее о существовании такого подразделения в составе украинского флота публично не сообщалось, отмечает издание.

Из порта Одессы вышло второе судно после расторжения "зерновой сделки"

Из порта Одессы вышло в открытое море второе судно с момента отказа России продлить "зерновое соглашение", сообщает в Facebook руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Речь о балкере Primus, который прибыл в украинский порт еще в феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Судно направляется в болгарский порт Варна и должно прибыть туда 27 августа.

В Украину вернули еще 11 детей

В Украину вернули еще 11 детей, вывезенных ранее в Россию и на оккупированные РФ территории. Об этом сообщает фонд Save Ukraine в Facebook. Всего волонтерам организации удалось вернуть на родину 161 ребенка, отмечается в сообщении.

Комиссия ООН посетит Украину

Пресс-служба представительства ООН в Украине объявила, что представители независимой международной комиссии всемирной организации по расследованию нарушений прав человека в Украине посетят эту страну с 28 августа по 4 сентября. Они нанесут визит в ряд городов, в частности Умань Черкасской области и Киев.

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