Выданный Минску Россией спортсмен Кудин "попросил" Лукашенко о помиловании

Чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин, участвовавший в акциях протеста в Беларуси и выданный Москвой Минску, заявил, что "не поддерживает оппозиционные силы", а также попросил их не использовать его имя и спортивные достижения в своих интересах. Записанное обращение Кудина выложил в пятницу, 23 июля, в Telegram белорусский гостелеканал ОНТ. Ранее этот же канал обнародовал "интервью" с журналистом Романом Протасевичем.

"Буду просить Александра Лукашенко о помиловании"

"Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов и буду просить Александра Лукашенко о помиловании", - говорит Алексей Кудин на камеру. После чего добавляет, что хочет, чтобы в Беларуси снова воцарились "покой, любовь, и была благодать".

Спортсмен, который содержится в следственном изоляторе №1 в Минске, выступил с утверждением, что с ним все в порядке. Он также заявил, что понесет наказание за поддержку протестов в Беларуси летом 2020 года и "искупит свою вину".

Москва выдала Кудина Минску - несмотря на запрет ЕСПЧ

После того как в апреле Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину, спортсмен обжаловал это решение в Московском областном суде, однако его апелляция была отклонена.

Москва выдала атлета Минску - несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил его экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток.

В Беларуси на него заведено уголовное дело о "сопротивлении сотруднику милиции" на акции протеста 12 августа 2020 года. По этой статье ему грозит до пяти лет колонии. Однако, как утверждает защита Кудина, он при задержании был "жестоко избит, и следы жестокого обращения сохраняются на теле Алексея до сих пор".

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