 Пентагон заявил о ликвидации главаря ″Исламского государства″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2022

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Мир

Пентагон заявил о ликвидации главаря "Исламского государства"

По информации Пентагона, в Сирии убит лидер "Исламского государства". США провели вторую успешную операцию против руководства боевиков за несколько месяцев.

Солдаты Сирийских демократических сил разыскивают боевиков ИГ (фото из архива)

Солдаты Сирийских демократических сил разыскивают боевиков ИГ (фото из архива)

Пентагон официально заявил о ликвидации Махера аль-Агаля, одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Еще один из руководителей ИГ серьезно ранен, его личность пока не установлена. США нанесли удар с беспилотника неподалеку от города Джиндарис на северо-западе Сирии. Как сообщается в заявлении, жертв среди мирного населения нет.

Аль-Агаль убит несколько месяцев спустя после гибели другого главаря ИГ - Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который взорвал себя во время рейда американского спецназа.

США хотят парализовать деятельность ИГ

"Исламское государство" контролировало значительную часть территории Сирии в 2014-2017 годах. Сейчас боевики ИГ вытеснены к турецкой границе и перешли к тактике партизанской войны. Командование вооруженных сил США рассчитывает, что ликвидация лидеров ИГ парализует террористическую деятельность организации.

Сейчас в Сирии находится около 900 американских военнослужащих. Администрация президента Байдена еще не давала четких временных рамок по нахождению контингента в Сирии.

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    Автор: Александра Елкина


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Суд по делу о терактах в Париже и "Батаклану": что рассказывают те, кто выжил (08.09.2021)

Контекст

Пентагон: В Сирии ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"

Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе страны. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.  

Операция по освобождению Мосула от ИГ

Уже четыре месяца идет наступление на Мосул - последний город в Ираке, который все еще частично находится под контролем боевиков ИГ. О том, как проходит операция, - в фотогалерее DW.  

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