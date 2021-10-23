 Пентагон: В Сирии ликвидирован один из лидеров ″Аль-Каиды″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.10.2021

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Мир

Пентагон: В Сирии ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"

Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе страны. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.

Беспилотники ВС США в Сирии

Беспилотники ВС США в Сирии

США заявили об уничтожении в Сирии одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида". Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе Сирии у приграничного населенного пункта Сулук, сообщил вечером 22 октября официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США. По имеющимся данным, мирные жители не пострадали.

Ликвидация аль-Матара подорвет способность "Аль-Каиды" "к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак", подчеркнул пресс-секретарь командования.

По его словам, эта экстремистская организация по-прежнему представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. "Аль-Каида" использует Сирию в качестве убежища, чтобы восстановиться, координировать действия со своими ячейками, а также для планирования операций за пределами страны, отметил далее представитель Пентагона.

Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар убит через два дня после нападения на авиабазу Эт-Танф на юге Сирии, используемую возглавляемой США коалицией для военных операций против "Исламского государства".

По данным министерства обороны США, в конце сентября в результате авиаудара, нанесенного беспилотником американских вооруженных сил в окрестностях города Идлиб на северо-западе Сирии, уже был уничтожен один из главарей "Аль-Каиды". 

За период с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, погибли около 500 000 человек. Еще более 6,6 миллиона человек нашли убежище за границей.

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  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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