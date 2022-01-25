В ФРГ начался суд над вернувшейся из Сирии предполагаемой сторонницей ИГ

Процесс против вероятной сторонницы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), вернувшейся в Германию из Сирии, Леоноры М. (Leonora M.) начался во вторник, 25 января, в городе Галле-на-Зале. Дело рассматривает Высший суд федеральной земли Саксония-Анхальт.

Федеральная прокуратура ФРГ обвиняет женщину в членстве в ИГ, пособничестве в совершении преступлений против человечности, а также нарушении закона об оружии и закона о контроле за военным оружием. Судебный процесс проходит за закрытыми дверями.

По данным следствия, обвиняемая, являющаяся уроженкой города Зангерхаузена, в 2015 году в подростковом возрасте через Турцию перебралась в Сирию с целью присоединиться к боевикам. Впоследствии она работала на ИГ, а также вместе со своим мужем участвовала в покупке и продаже в рабство езидской женщины.

Работа молодой гражданки ФРГ на ИГ в Сирии

Кроме прочего, Леонора М. три месяца проработала в больнице для боевиков. За время пребывания в Сирии она родила двоих детей. Чтобы продемонстрировать свою принадлежность к ИГ, она обзавелась полуавтоматическим пистолетом и штурмовой винтовкой, следует из материалов прокуратуры.

Сообщается, что правительство Германии в декабре 2020 года вывезло нескольких женщин с гражданством ФРГ и в общей сложности 12 детей из лагерей для пленных сторонников "Исламского государства", расположенных в северной части Сирии. Сразу после прибытия на родину Леонора М. была задержана. В январе 2022 года женщина, которой сегодня 22 года, покинула СИЗО. Ожидается, что судебное разбирательство по ее делу продлится как минимум до мая 2022 года.

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