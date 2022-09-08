Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на 675 млн

Глава Пентагона анонсировал поставки Киеву гаубиц и снарядов к системам залпового огня, подчеркнув, что США "видят очевидный успех усилий на поле боя".

Президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Киеву на 675 миллионов долларов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе "Рамштайн" в Германии в четверг, 8 сентября.

"Это уже двадцатая поставка оборудования администрацией Байдена из запасов США для Украины с августа прошлого года", - подчеркнул Остин. По его словам, новый пакет военной помощи будет включаться в себя 105-мм гаубицы, высокоточные реактивные снаряды GMLRS и артиллерийские боеприпасы.

Как ранее сообщала газета The Washington Post, в новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, военные транспортные средства, экипировка для солдат и другая техника.

Остин подчеркнул, что военная поддержка союзниками Украины окупается. "Мы видим очевидный успех наших усилий на поле боя", - заявил глава Пентагона.

Военная помощь США Украине в долгосрочной перспективе

В конце августа Пентагон объявил о выделении Украине крупнейшего с начала войны пакета военной помощи на сумму в почти 3 млрд долларов. Средства были выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации Байдена закупать оружие у военной промышленности, а не брать его из существующих резервов вооружений.

Всего на конец августа сумма американской военной помощи Украине достигла 10,6 млрд долларов, подсчитало агентство Reuters.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Пентагон готовит план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе по окончании войны с Россией. По информации источников CNN, Минобороны США разрабатывает план совместно с украинской стороной. Ожидается, что анализ будет закончен в ближайшие месяцы, после чего его отправят на одобрение президенту Джо Байдену. В плане среди прочего будет представлена дорожная карта оптимального развития ВСУ по мнению Вашингтона.

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