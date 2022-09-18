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Новое название партии Макрона - "Ренессанс"
Новое название партии Макрона - "Ренессанс"Фото: Julien De Rosa/AFP
ПолитикаФранция

Партия Макрона сменила название, статус и структуру

Екатерина Венкина
36 мин. назад

На съезде в Париже "Республика на марше" переименована в "Ренессанс" и объединилась с двумя небольшими партиями.

https://www.dw.com/ru/partia-makrona-smenila-nazvanie-status-i-strukturu/a-63162352

Правящая "Республика на марше" (La République en Marche), основанная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сменила название на "Ренессанс" (Renaissance) и объединилась с двумя небольшими партиями "Действовать, конструктивные правые" (Agir, la droite constructive) и "Территория прогресса" (Territoire de Progrès). Соответствующие решения приняты на съезде в Париже вечером в субботу, 17 сентября.

Порядка 87 процентов участников съезда проголосовали за смену названия, а также статуса - с уклада политического движения на более традиционный партийный устав.

"Новая страница политической истории"

"Это - начало нового этапа преобразований в нашей стране", - заявила на съезде премьер-министр Элизабет Борн. "Сегодня мы открыли новую страницу нашей политической истории", - добавила она.

В качестве своих целей партия заявляет борьбу с изменениями климата, которая, по мнению наблюдателей, требует смелых и радикальных решений, а также обеспечение максимальной занятости населения. Французское общество должно стать более справедливым, доступ к системам образования и здравоохранения необходимо улучшить, считают в партии. Глава кабмина также подчеркнула важность сопряженности курса Парижа с европейской политикой. "Без сильной Европы нет и сильной Франции", - указала она.

Парламентские выборы во Франции

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции коалиция "Вместе!", сформировавшаяся  вокруг президента страны Эмманюэля Макрона, 20 июня получила 245 мандатов, потеряв абсолютное большинство в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Главный конкурент - левый блок "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемый Жан-Люком Мелашоном, - занял второе место и получил 131 место в нижней палате французского парламента.

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" набрала 89 депутатских мандатов. Это позволило правым популистам сформировать собственную фракцию в Национальном собрании.

Партия правого центра "Республиканцы" получила 61 мандат.

Тяжелый удар для Макрона

Несмотря на победу "Вместе!" - итоги выборов эксперты назвали тяжелым ударом для Макрона. Кроме того, аналитики много писали о политической усталости французов и их разочаровании в парижском истеблишменте. Во втором туре 54% жителей, в основном - молодые люди и представители менее обеспеченных слоев населения, не пришли к избирательным урнам. Те же, кто проголосовал, сделали это таким образом, что ни одному из политических блоков не удалось даже приблизиться к абсолютному большинству, необходимому для формирования правительства.

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