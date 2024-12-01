Выборы в Румынии: лидируют правящие социал-демократы

После обработки около 50% бюллетеней на парламентских выборах в Румынии прозападная PSD возглавляет список почти с 25 процентами голосов. Но результаты голосования за границей могут все изменить.

После закрытия избирательных участков на проходящих в Румынии в воскресенье, 1 декабря, парламентских выборах наибольшее количество голосов избирателей на момент публикации набирает правящая в стране Социал-демократическая партия (PSD). Согласно данным онлайн-подсчета голосов после обработки порядка 48 процентов бюллетеней PSD получает около 24,1 процента. За ней следует ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) с 17,9 процента голосов, на третьем месте с 13,9 процента - правоцентристская Национал-либеральная партия.

По озвученным ранее данным экзитполов, PSD набрала 26% голосов, AUR - 19%. Однако все крайне правые партии добились больших успехов, отмечали эксперты - их совокупный результат составил около 30%. Если окончательные результаты выборов подтвердят цифры экзитполов, то прозападная коалиция во главе с PSD, вероятно, получит достаточно мест в парламенте, чтобы сформировать правительство. Премьер-министр Румынии социал-демократ Марчел Чолаку в своем комментарии экзитполов заявил, что страна должна продолжать свой европейский путь, "защищая свою идентичность, национальные ценности и веру".

Однако экзитполы не учитывают голоса сотен тысяч румын, работающих за рубежом, которые, как ожидается, отдадут предпочтение крайне правым группам и центристской оппозиции. Голосование за границей началось накануне и будет проходить два дня.

Парламентские выборы в Румынии

Выборы парламентариев сроком на четыре года проходят по партийным спискам. Порог для прохода партии в парламент составляет 5 процентов. Всего в выборах участвует 31 политическая партия.

В нынешнем парламенте Румынии у социал-демократов есть относительное большинство, недостаточное для формирования однопартийного кабинета. У власти находится коалиционное правительство, образованное с Национал-либеральной партией.

На президентских выборах победил националист Джорджеску

На прошлой неделе в Румынии прошли президентские выборы. В первом туре 22,94 процента избирателей отдали голоса за независимого кандидата Кэлина Джорджеску, ранее состоявшего в националистическом AUR. На втором месте - Елена Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии" (19,17%). Третье место с результатом 19,15% занял действующий премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку.

Конституционный суд Румынии 28 ноября обязал Центральную избирательную комиссию пересчитать результаты первого тура президентских выборов для исключения подозрений в мошенничестве. Таким образом, официальное подтверждение итогов первого тура голосования отложено. Новое заседание Конституционного суда назначено на 2 декабря.