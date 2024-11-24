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Экзитполы: Чолаку лидирует на выборах президента Румынии

Екатерина Венкина
24 ноября 2024 г.

На выборах президента Румынии ожидается второй тур. По данным экзитполов, Чолаку набирает 25%, его соперник определится в ближайшее время.

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Голосование на выборах президента Румынии
Голосование на выборах президента Румынии (фото из архива)Фото: Cristian Ștefănescu/DW

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку из Социал-демократической партии (PSD) лидирует по итогам выборов президента, но не набирает достаточно голосов, чтобы победить в первом туре. Об этом свидетельствуют в воскресенье, 24 ноября, результаты экзитполов.

По их данным, Чолаку набирает 25%, Елена Ласкони из проевропейской либеральной партии "Союз спасения Румынии"- 18%. У двух крайне правых политиков - независимого (и ранее входившего в националистический "Альянс за объединение румын") Кэлина Джорджеску и у Джордже Симиона из той же партии - 16% и 15% голосов соответственно.

Данные не учитывают итоги голосования сотен тысяч румын за границей, которые могут повлиять на результат - и Симион, и Ласкони пользуются среди них популярностью, констатирует агентство Reuters.

Второй тур состоится 8 декабря

Два претендента, набравших наибольшее число голосов, встретятся во втором туре 8 декабря.

Чолаку призвал дождаться окончательного подсчета голосов, чтобы определить соперника.

Избирательные участки в Румынии, где проживают с около 19 млн человек были, открыты до 21.00 по местному времени (22.00 мск). По данным аналитиков, в стране - сильная политическая напряженность, недовольство вызывает рекордная инфляция, которая достигла 10% в 2023 году и сохраняется на уровне в 5,5%.

Всего на выборах были представлены 13 кандидатов.

Джордже Симиона обвиняли в связи с разведкой РФ

Симиона обвиняли в связях с российской военной разведкой, но он категорически отверг обвинения, заявив, что возглавляет "самую русофобскую партию" в стране. Во время предвыборной кампании он неоднократно называл президента РФ Владимира Путина военным преступником, но при этом выступал против поставок оружия Украине. Симиону запрещен въезд в Украину и Молдову.

В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами. Парламентские выборы в Румынии запланированы на 1 декабря.

 

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