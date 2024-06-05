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Норвегия к 2036 году увеличит оборонный бюджет на 83%

Ася Миллер
5 июня 2024 г.

Страна планирует потратить на укрепление своей обороны 611 млрд норвежских крон (более 50 млрд евро). Премьер-министр Йонас Гар Стёре назвал этот шаг историческим.

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Учения НАТО у норвежского города Тронхейм (архивное фото)
Учения НАТО у норвежского города Тронхейм (архивное фото)Фото: Marco Dorow/Bundeswehr/dpa/picture alliance

Парламент Норвегии во вторник, 4 июня, единогласно одобрил план по укреплению оборонного потенциала страны. Он предусматривает увеличение расходов на оборону на 83% до 2036 года, то есть на 600 млрд норвежских крон (51,7 млрд евро).

В ходе согласования в правительственный план было внесено несколько поправок - выделение дополнительных средств на оборону в размере 11 млрд крон (960 млн евро), заказ для ВМС Норвегии шестой подводной лодки, развертывание систем ПВО дальнего радиуса действия для защиты Осло, а также усиление разведывательных возможностей.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал поправки парламента к оборонному плану "историческими". "Это важный сигнал для наших союзников и других стран, что Норвегия едина в укреплении своей обороны", - цитирует Стёре агентство dpa.

Ожидается, что новый оборонный бюджет будет окончательно принят 11 июня. Ранее власти Норвегии заявляли, что страна намерена уже в 2024 году выйти на целевой показатель по военным расходам в рамках НАТО, который должен составлять 2 процента от ВВП.

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