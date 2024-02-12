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Разведка Норвегии: РФ усилила позицию за второй год войны

Павел Мыльников
12 февраля 2024 г.

Россия адаптировалась к санкциям и обладает резервом для мобилизации, а Киеву нужна существенная военная помощь Запада, чтобы ВСУ могли перехватить инициативу на фронте, заявил глава NIS Стенсёнес.

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Силуэты военнослужащих
В разверке Норвегии указали на мобилизационный резерв РоссииФото: Zurab Kurtsikidze/epa/dpa/picture alliance

Россия к концу второго года войны против Украины находится на более сильной позиции, чем год назад, заявил руководитель Норвежской разведывательной службы (NIS) Нильс-Андреас Стенсёнес в понедельник, 12 февраля. Киеву понадобится "существенная" военная помощь Запада, чтобы украинцы могли рассчитывать на перелом ситуации, указал Стенсёнес в преддверии публикации ежегодного отчета NIS об угрозах безопасности.

РФ способна мобилизовать "примерно втрое больше" солдат, чем Украина, пояснил глава норвежской разведслужбы. Кроме того, Москва адаптировалась к введенным санкциям "лучше, чем ожидалось", а российский военно-промышленный комплекс способен производить достаточное количество "боеприпасов, боевых машин, дронов и ракет", чтобы "поддерживать военную нагрузку в течение всего года", добавил Стенсёнес.

Россия получает военную поддержку из Беларуси, КНДР и Ирана, отметил руководитель NIS. По его сведениям, Китай не снабжает РФ оружием, однако поставляет "оборудование, транспортные средства, электронику и запасные части", используемые в российском ВПК. Украинской стороне необходимо западное вооружение, чтобы ВСУ могли обороняться и перехватить инициативу на фронте, подчеркнул Стенсёнес.

Осло выделил на помощь Киеву более 7 млрд евро

Норвегия наряду с Данией и Нидерландами пообещала отправить Киеву многофункциональные истребители F-16. По оценке германского Института мировой экономики в Киле (IfW), Осло к концу октября 2023 года выделил на военную поддержку Киева 3,6 миллиарда евро, на финансовую помощь - 3,48 млрд, а на гуманитарную - 197 миллионов. Норвегия и другие страны Европы должны быть "готовы взять на себя больше ответственности, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность союзников", заявил ранее министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.

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