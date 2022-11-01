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Вооруженный норвежский военнослужащий в губернии Ругаланн
Норвежский военнослужащий в губернии РугаланнФото: Carina Johansen/NTB/picture alliance
ПолитикаНорвегия

Вооруженные силы Норвегии повышают боеготовность

Екатерина Венкина
8 мин. назад

"Нет никаких признаков того, что Россия расширит свои боевые действия", однако возросшая напряженность заставляет Осло повысить боеготовность, указал премьер.

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Вооруженные силы Норвегии со вторника, 1 ноября, повышают боеготовность и переходят к новой фазе в стратегии планирования. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.

Изменения предпринимаются по совету министра обороны Норвегии Бьорна Аррильда Грама и являются ответом на "серьезную ситуацию с безопасностью, в которой находится Европа", указали в кабмине.

"Нет никаких признаков того, что Россия расширит свои боевые действия на другие страны, но возросшая напряженность означает, что мы более подвержены угрозам, разведдеятельности и (иностранному. - Ред.) влиянию. Это заставляет все страны НАТО быть более бдительными, включая Норвегию", - пояснил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Норвегия усилила патрулирование критически важной инфраструктуры в Северном море

Правительство усиливало боеготовность еще до начала войны в Украине и с тех пор наращивало ее еще несколько раз. В последние недели оборонное ведомство Норвегии увеличило присутствие рядом с критически важной инфраструктурой в Северном море, а также ее патрулирование. Норвежские отряды местной обороны продолжат защищать критически важную инфраструктуру и на суше с помощью полиции.

Новая фаза планирования означает, что готовность "здесь и сейчас" будут иметь приоритетное значение, не все предпринимаемые шаги будут раскрыты и не обо всем можно будет говорить, подчеркнул глава оборонного ведомства.

Задачи и виды деятельности личного состава вооруженных сил Норвегии будут изменены

Задачи и виды деятельности личного состава вооруженных сил Норвегии будут изменены в соответствии с изменением приоритетов, указали в правительстве.

Союзники Осло вносят свой вклад, в частности, в патрулирование в Северном море.

"Мы… являемся членом сильного оборонного альянса. Это дает нам (чувство. - Ред.) безопасности", - отметил Йонас Гар Стёре.

Задержанный в Норвегии "бразилец" оказался офицером разведки РФ

Ранее стало известно, что задержанный в октябре сотрудник норвежского Арктического университета Норвегии (Университета Тромсё), называвший себя профессором из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа, в действительности является гражданином России Михаилом Микушиным, кадровым офицером военной разведки РФ. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) 28 октября сообщила, что ему были предъявлены обвинения в шпионаже.

Как передали расследовательские порталы Belligcat и The Insider, им удалось подтвердить принадлежность Микушина к российским спецслужбам.

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