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Папа римский вновь призвал к переговорам об Украине

Николай Линке
25 декабря 2024 г.

Франциск считает, что стороны конфликта в Украине должны проявить "мужество открыть дверь для переговоров".

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Папа римский Франциск выступает с обращением Urbi et Orbi 25 декабря 2024 года
Папа римский Франциск выступает с обращением Urbi et Orbi 25 декабря 2024 годаФото: Alberto Pizzoli/AFP

Папа римский Франциск призвал начать переговоры о завершении войны в Украине. С такими словами понтифик выступил в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi ("Граду и миру") в среду, 25 декабря.

Полный оригинальный текст обращения на итальянском языке опубликован на сайте пресс-службы Святого Престола, перевод на немецкий - на сайте Конференции католических епископов Германии.

"Пусть замолчит оружие в истерзанной Украине"

Папа римский зачитал послание с балкона Собора Святого Петра в Ватикане. Его слушали тысячи верующих, собравшихся на площади перед храмом.

"В это Рождество, начало Юбилейного года, я приглашаю всех людей, все народы и нации набраться храбрости пройти через Святые врата [Собора Святого Петра], стать паломниками надежды, заставить замолчать оружие и преодолеть разногласия! Пусть замолчит оружие в истерзанной Украине! Давайте иметь мужество открыть дверь для переговоров, диалога и встреч, чтобы достичь справедливого и прочного мира", - сказал папа римский.

Кроме того, он призвал остановить конфликты в секторе Газа, Ливане, Сирии, а также в Мьянме, странах Африки и Латинской Америки. Понтифик упомянул и разделение острова Кипр.

Критика папы Франциска в Украине

В начале года в интервью швейцарской телекомпании RSI Франциск сказал о войне в Украине, что считает сильнее всех того, "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры". МИД Украины вызвал папского нунция в стране, чтобы выразить ему разочарование этими словами понтифика. Слова Франциска о белом флаге для Украины вызвали критику и в Германии.

Позже представитель Франциска кардинал Пьетро Паролин уточнил, что прежде всего агрессию должна прекратить Россия.

 

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